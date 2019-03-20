«Динамо» сыграет матч 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» на «Арене Химки»

Стало известно место проведения футбольного матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, встреча состоится на «Арене Химки», так как на реконструированном стадионе «Динамо» необходима замена газона.

«Как только он приживётся и будет соответствовать арене высочайшего класса, станет известна дата открытия стадиона», — говорится в заявлении клуба.

Игра «Динамо» — «Локомотив» пройдёт 30 марта. Начало — в 13:00 мск.

Ранее «Динамо» потерпело поражение от «Оренбурга» в 20-м туре РПЛ.