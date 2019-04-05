«Событие, которого ждёт вся страна»: что говорят в преддверии дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко назвал дерби «Спартак» — ЦСКА самым ожидаемым событием в России. Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун считает равными силы соперников в предстоящей встрече. В свою очередь, президент армейского клуба Евгений Гинер заявил, что уверен в успехе своей команды, а тренер ЦСКА Сергей Овчинников признался, что до сих пор ненавидит красно-белых. RT собрал самые громкие цитаты в преддверии принципиального столичного противостояния.

«Кто-то же должен ненавидеть «Спартак». Пускай это буду я»

Грядущее столичное дерби, без сомнений, является одним из самых важных за последние годы, ведь обе команды ведут борьбу как минимум за попадание в первую тройку РПЛ и путёвки в Лигу чемпионов. При этом перед очной встречей на «Открытие Арене» показатели соперников практически сравнялись. ЦСКА опережает «Спартак» всего на одно очко.

Неудивительно, что в преддверии противостояния высказались представители руководства обоих клубов. В частности, президент армейцев Евгений Гинер признался, что не сомневается в успехе своей команды.

«Если бы у меня не было уверенности в исходе дерби, то я бы не занимался клубом. ЦСКА за последние 18 лет всем всё доказал. Уверенность должна быть всегда.

У нас молодая команда, которая играет в футбол и получает от этого удовольствие. Можно забить один мяч и отстаивать его. Но как же удовольствие? Поэтому я надеюсь, что игра со «Спартаком» получится красивой и интересной. И с результатом в нашу пользу», — заявил Гинер.

Ответил ему член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун. Он высказался о результатах соперника в нынешнем сезоне в комплиментарных тонах.

«Армейцы остаются одним из самых принципиальных наших соперников. И нужно отдать им должное. Молодцы, за очень короткое время сумели слепить новую боеспособную команду. Это вызывает только аплодисменты. Но пока соперники по всем показателям плюс-минус равны», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

При этом функционер особенно выделил в составе армейцев арендованного у английского «Эвертона» полузащитника Николу Влашича.

«У ЦСКА есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА. Никола в центре поля, на мой взгляд, выглядит ярче тех футболистов, которые играют в «Спартаке». Но один человек результат не сделает», — добавил Федун.

Наконец, член совета директоров «Спартака» высказался о конфликте капитана команды Дениса Глушакова с фанатами и предположил, что его причиной стала ссора полузащитника с людьми, которые «управляют теневой стороной футбола».

«Дальше у Глушакова начались проблемы. Другого объяснения такому остервенелому желанию уничтожить человека, который принял деятельное участие в завоевании чемпионства, как и итальянский любимец трибун, у меня нет. Да, Глушаков сейчас играет не так ярко, как в том сезоне, но почему к человеку развилась такая запредельная личная неприязнь? Объяснение без учёта каких-то внешних факторов найти невозможно. Кто-то же должен внушить такую идею фанатам», — подытожил Федун.

В свою очередь, «итальянский любимец трибун» Массимо Каррера признался, что с большим интересом ждёт результата матча, хотя и не сумеет посмотреть его в прямом эфире.

«Сложно выделить одно дерби из тех, что пришлись на время моей работы на посту главного тренера «Спартака». Все они получились для меня волнительными и эмоциональными, поскольку я проживал их как фанат команды, которую тренировал. Ближайшее дерби посмотреть не удастся, поскольку планирую поехать на матч «Ювентус» — «Милан» и почти весь день проведу в Турине. Но обязательно буду следить в интернете за результатом игры», — цитирует Карреру Sport24.

Из нынешнего тренерского штаба ЦСКА жёстче всех высказался экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников, автор фразы «Больше всего я ненавижу две вещи: крошки на столе и московский «Спартак».

«С точки зрения «Спартака» ничего не поменялось. Убеждения — они пожизненные. Думаю, «спартачи» ко мне тоже не испытывают большой любви. Есть уважаемый в стране клуб «Спартак», но кто-то же должен его ненавидеть, правильно? Пускай это буду я», — рассказал специалист в интервью «Чемпионату».

«На «Открытие Арене» всё будет как надо»

Тем временем футболисты обеих команд перед дерби не позволяют себе неосторожных высказываний. Например, спартаковец Георгий Джикия порадовался возвращению в строй после тяжёлой травмы партнёра по обороне красно-белых Самуэля Жиго.

«Нас ждёт важнейший матч. Будем играть на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев. Что касается возможного участия в дерби Жиго, то он большой профессионал, мы ждали его возвращения. И даже хорошо, что впереди такой соперник. Значит, сразу в бой», — приводит слова Джикии пресс-служба красно-белых.

Сам Жиго признался, что наслышан о принципиальности московского дерби.

«Когда пришёл в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра — с ЦСКА!» Значит, для меня тоже», — подчеркнул футболист.

А хорватский легионер армейцев Кристиян Бистрович порадовался прогрессу, которого добилась команда по сравнению с матчем со «Спартаком» в рамках первого круга. Та игра завершилась вничью — 1:1.

«Нам нужно восстановиться после неудачной игры с «Уфой» и подойти к матчу со «Спартаком» в полной боеготовности. Думаю, мы стали сильнее по сравнению с прошлым дерби, которое состоялось в сентябре. Мы играем вместе уже почти год и стали лучше понимать друг друга. Уверен, на «Открытие Арене» всё будет как надо», — цитируют Бистровича «Известия».

«Больше сопоставимых игр в России нет»

В преддверии дерби высказываются об игре и бывшие футболисты обеих команд. Например, вспомнил о московском противостоянии чех Иржи Ярошик, который провёл в ЦСКА два сезона, но успел забить «Спартаку». Он также рассказал о самом ярком московском дерби в своей карьере.

«Тяжело назвать конкретный матч, все игры были интересными. Конечно, такую команду, как «Спартак», все хотели обыграть. Я очень рад, что в составе ЦСКА ни разу не уступил красно-белым. Атмосфера на дерби всегда была соответствующей. Это переносилось и на поле, на футболистов и хорошо влияло на игру. За это болельщикам большое спасибо. Но, пожалуй, самым запоминающимся получился матч в апреле 2003 года. Тогда я забил победный мяч, а ЦСКА выиграл со счётом 3:2. И результат важнее, чем мой гол. Хотя я видел тот удар в записи, помню, как забивал», — цитирует Ярошика телеканал «360».

А бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев самым ярким дерби назвал матч между принципиальными соперниками в 2009-м, когда красно-белые обыграли ЦСКА (2:1) благодаря дублю Алекса.

«Тот матч с армейцами — самый памятный, поскольку с 2005-го по 2007-й мне в составе «Спартака» не удавалось обыграть ЦСКА. Помню тот матч — полный стадион, игра хорошая. Победа всегда вкуснее. То, что мы долго не могли обыграть ЦСКА, особо никогда не напрягало. Выходили и бились. Помню, играли с ЦСКА спустя несколько дней после завоевания армейцами Кубка УЕФА. Вели после первого тайма, но упустили победу. ЦСКА тогда был очень хорош», — отметил Бояринцев.

Неоднократно противостоял ЦСКА и бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко. Мало того, он дважды огорчал армейцев в принципиальном противостоянии. В преддверии очередного дерби бронзовый призёр Евро-2008 поставил на свою бывшую команду.

«Это футбольное событие, которого ждёт вся страна, настоящее дерби. Мне кажется, больше сопоставимых игр в России нет, может, только матчи с «Зенитом», дерби двух столиц. Жду сумасшедшую игру, уверен, будет много забитых мячей, как выходило почти всегда. «Спартак» будет играть дома при сумасшедшей поддержке болельщиков. Ставлю на победу красно-белых со счётом — 3:2. Если команда хочет зацепиться за чемпионство, нужно выигрывать», — сказал Павлюченко.

«Если «Спартак» забьёт первым, то не проиграет»

Известные болельщики команд также ждут матч с большим интересом. Впрочем, некоторые делают это со смешанными чувствами, например экс-первая ракетка планеты Евгений Кафельников.

«Пойду на стадион, будут болеть за «Спартак». Но знаете, я приму поражение в дерби, если оно приведёт к изменениям в клубе. Будущее «Спартака», на мой взгляд, однозначно в изменениях. И чем скорее они произойдут, тем лучше. Вы же видите сами, как болельщики реагируют на игру, на отдельных исполнителей. Да и Олег Кононов многим представляется совсем не тем человеком, который нужен «Спартаку». Я вообще не уверен в самостоятельности его решений», — признался Кафельников в интервью «Советскому спорту».

Наконец, известный певец и композитор Александр Градский предположил, что «Спартаку» для победы в дерби необходим быстрый мяч.

«Если «Спартак» забьёт первым, то не проиграет. Будет ничья — 1:1 или даже победа красно-белых — 2:1. В первые 15—25 минут, когда красно-белые могут побежать вперёд, у них появится возможность забить. Может, даже дважды. Тогда армейцам придётся тяжело. Но если «Спартак» в этот момент не забьёт, а пропустит первым, то потратит второй тайм, чтобы пробить армейскую оборону, «получит» на контратаке от Фёдора Чалова и уступит в два, а то и три мяча», — приводит слова певца «Советский спорт».

При этом композитор также раскритиковал Кононова и отметил, что ему не хватает характера для работы главным тренером такой команды, как «Спартак».

«Кононов очень грамотный и симпатичный, но ему понадобилось полгода, чтобы сказать руководству «Спартака», что Педро Рошу надо куда-то деть. По-моему, у него слишком мягкий характер, чтобы управлять командой и выстраивать правильные взаимоотношения с владельцем клуба», — добавил Градский.