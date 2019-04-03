Пенальти после просмотра VAR, два удаления и шедевр Миранчука: чем запомнились первые полуфиналы Кубка России по футболу

В Кубке России по футболу завершились первые полуфинальные встречи. «Локомотив» в Москве сыграл вничью с «Ростовом», а арбитр Кирилл Левников впервые в истории отечественного футбола назначил пенальти после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). «Урал» на своём поле взял верх над тульским «Арсеналом». Обе команды заканчивали матч вдесятером после удалений Петрюса Бумаля и Гиа Григалавы.

Дебют системы VAR и два удаления

В Екатеринбурге местный «Урал» принимал «Арсенал». Коллектив Дмитрия Парфёнова уже успел стать одной из главных сенсаций турнира, выбив из розыгрыша Кубка России московский «Спартак». Тульским футболистам с соперниками повезло гораздо больше. На пути к полуфиналу они более чем уверенно разобрались с «Ахматом» и «Оренбургом».

Уже в дебюте встречи хозяева дали понять, что полны решимости во второй раз за последние три года пробиться в финал Кубка. На 17-й минуте «шмели» провели стремительную контратаку, в ходе которой Отман Эль-Кабир убрал защитника на замахе и выкатил мяч под удар Эрику Бикфалви. Тому не удалось переиграть голкипера, зато его партнёр Андрей Панюков сыграл на добивании и записал на свой счёт первый мяч за пять месяцев. В последний раз он отличался 4 ноября в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком».

Подопечные Игоря Черевченко взвинтили темп и имели несколько отличных шансов восстановить статус-кво. Особенно активно действовали Резиуан Мирзов и Игорь Горбатенко. Первый отметился двумя красивыми сольными проходами, один из которых завершился ударом, а второй дважды опасно пробил из-за пределов штрафной. Футболистов подвела точность — мяч ни разу не попал в створ.

Основные события встречи развернулись во втором тайме. В этом матче в российском футболе впервые была использована система VAR. Историческое событие произошло на исходе часа игры, когда главный судья Алексей Еськов обратился к помощи видеоассистента в инциденте с Петрюсом Бумалем. Футболист «Урала» не справился с эмоциями и ударил локтем по лицу хавбека соперника Кантемира Берхамова. После просмотра повтора арбитр показал камерунцу прямую красную карточку.

Подопечные Игоря Черевченко не смогли воспользоваться численным преимуществом и скорее могли пропустить второй мяч, чем забить сами. А за пять минут до конца Еськов уровнял составы. Гиа Григалава шипами въехал в голень Эль-Кабиру и впервые в карьере получил прямую красную карточку.

«Урал» второй раз подряд взял верх над «Арсеналом» и продлил беспроигрышную серию в противостоянии с «пушкарями» до четырёх встреч. Свою единственную победу в очном противостоянии туляки одержали 10 марта 2017 года.

Пенальти после просмотра VAR и шедевр Миранчука

Во втором матче «Локомотив» на своём поле принимал «Ростов». С учётом личных встреч хозяева выглядели явными фаворитами. Они не только не уступали своим соперникам на протяжении последних полутора лет, но имели почти шестикратное преимущество по количеству побед в течение всей истории противостояния. Начиная с 1992 года, железнодорожники 29 раз обыграли жёлто-синих, при этом уступили лишь в пяти встречах.

В первом тайме «Локомотив» был близок к тому, чтобы обеспечить себе комфортный перевес в счёте и приблизиться к юбилейной, 30-й победе над «Ростовом». Подопечные Юрия Сёмина имели множество возможностей отличиться: ударами отметились Мануэл Фернандеш и Фёдор Смолов, но наиболее опасный момент создали братья Миранчуки. Алексей и Антон вдвоём убежали в контратаку, но не смогли завершить её голом.

Поэтому гол «Ростова» в дебюте второго тайма получился крайне нелогичным, но был исполнен в фирменном стиле команды. Алексей Ионов совершил впечатляющий рывок по левому флангу и вырезал филигранную передачу на Ивелина Попова. Экс-хавбек «Спартака» пробил прямо во вратаря, а Роман Ерёменко уложил мяч в сетку. Но уже спустя 18 минут хозяева сравняли счёт. Они получили право на штрафной в 25 метрах от ворот Сергея Песьякова, а Антон Миранчук исполнил красивейший удар в ближнюю девятку.

Самым насыщенным получился заключительный отрезок основного времени. Всего за минуту сразу двое футболистов упали в штрафной площади соперника — Ерёменко оказался на газоне после удара в пах от Ведрана Чорлуки, а Хвича Кварацхелия — после контакта с Иваном Новосельцевым. После совещания с ассистентами, главный арбитр Кирилл Левников обратился к помощи VAR, причём решил пересмотреть именно эпизод с участием хавбека «Ростова». Судья уверенно указал на «точку», а Попов вновь вывел гостей вперёд.

Но одержать шестую в истории победу жёлто-синим было не суждено. Всего спустя две минуты «Локомотив» провёл отличную атаку по левому флангу: Алексей Миранчук прострелил вдоль ворот на вышедшего на замену Эдера, но того опередил Новосельцев. Защитник попытался выбить мяч в подкате, но вместо этого уложил его в сетку.

В оставшееся время подопечные Сёмина могли вырвать победу, но гости сумели сохранить равный счёт. «Ростов» прервал трёхматчевую серию из поражений в играх с «Локомотивом» и добился отличного результата в преддверии ответной встречи. Для выхода в финал ему будет достаточно нерезультативной ничьей.