«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче полуфинала Кубка России

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Московский «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу.
«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче полуфинала Кубка России
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Встреча, прошедшая на «РЖД Арене» в Москве, завершилась со счётом 2:2.

На 50-й минуте гостей вывел вперёд Роман Ерёменко. Подопечные Юрия Сёмина восстановили равенство на 68-й минуте благодаря голу Антона Миранчука, но в конце матча «Ростов» снова повёл в счёте после удара Ивелина Попова с пенальти. Тем не менее ростовчане не смогли довести матч до победы: Иван Новосельцев отправил мяч в свои ворота.

Ответная игра состоится 15 мая в Ростове-на-Дону.

Ранее «Урал» победил «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России по футболу.

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