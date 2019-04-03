«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче полуфинала Кубка России

Московский «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу.

Встреча, прошедшая на «РЖД Арене» в Москве, завершилась со счётом 2:2.

На 50-й минуте гостей вывел вперёд Роман Ерёменко. Подопечные Юрия Сёмина восстановили равенство на 68-й минуте благодаря голу Антона Миранчука, но в конце матча «Ростов» снова повёл в счёте после удара Ивелина Попова с пенальти. Тем не менее ростовчане не смогли довести матч до победы: Иван Новосельцев отправил мяч в свои ворота.

Ответная игра состоится 15 мая в Ростове-на-Дону.

Ранее «Урал» победил «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России по футболу.