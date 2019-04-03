Система VAR впервые была использована в российском футболе

Система видеопомощи арбитрам (VAR) была впервые применена в матче под эгидой Российского футбольного союза.

В первой игре полуфинала Кубка России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и тульским «Арсеналом» арбитр Алексей Еськов прибегнул к видеоповтору в моменте, когда игрок команды-хозяйки Петрюс Бумаль ударил локтем полузащитника соперников Кантемира Берхамова.

После просмотра момента судья принял решение удалить хавбека «Урала».

Ранее стало известно, что «Урал» победил «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России по футболу.