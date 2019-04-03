Арбитр назначил пенальти в матче «Локомотив» — «Ростов» после использования VAR
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- РИА Новости
В конце матча Левников назначил одиннадцатиметровый в ворота «Локомотива» после просмотра видеоповтора.
На нём он увидел нарушение со стороны защитника железнодорожников Ведрана Чорлуки на хавбеке гостей Романе Ерёменко.
Ивелин Попов, в свою очередь, реализовал пенальти.
Встреча завершилась со счётом 2:2.
Ранее стало известно, что система VAR впервые была использована в российском футболе.