Арбитр назначил пенальти в матче «Локомотив» — «Ростов» после использования VAR

Главный судья первого матча полуфинала Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и «Ростовом» Кирилл Левников назначил пенальти после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

В конце матча Левников назначил одиннадцатиметровый в ворота «Локомотива» после просмотра видеоповтора.

На нём он увидел нарушение со стороны защитника железнодорожников Ведрана Чорлуки на хавбеке гостей Романе Ерёменко.

Ивелин Попов, в свою очередь, реализовал пенальти.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Ранее стало известно, что система VAR впервые была использована в российском футболе.