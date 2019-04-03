Вызов для Карпина, шанс «Арсенала» и дебют VAR: что нужно знать о полуфиналах Кубка России по футболу

В среду, 3 апреля, состоятся первые полуфинальные встречи Кубка России по футболу. «Урал» в Екатеринбурге попытается отыграться на «Арсенале» за последние неудачи в национальном чемпионате и прервать весеннюю беспроигрышную серию соперника. «Локомотив» Юрия Сёмина, в свою очередь, примет в Москве «Ростов» Валерия Карпина, который оставил за бортом соревнований двух грандов — «Зенит» и «Краснодар».

Дебют VAR в России

Несмотря на то что чемпионат мира в России стал первым мундиалем в истории, на котором использовалась система видеопомощи арбитрам, во внутренних турнирах она пока не использовалась ни разу.

Однако в следующем сезоне в РФС надеются внедрить техническое новшество в РПЛ. Дебют же VAR состоится в полуфинальных матчах Кубка России. В конце марта РФС подал официальный запрос в УЕФА и Международный совет футбольных федераций и получил разрешение на использование системы.

Российские судьи заранее отрабатывали взаимодействие при работе VAR, чтобы у них не возникало проблем непосредственно во время матчей.

«Мы собираем ракурсы со всех камер, которые направлены на игровое поле, и предоставляем их арбитру, чтобы он смог принять максимально верное решение. Существует четыре категории, по которым главный судья встречи может запросить видеоповтор: красная карточка, назначение пенальти, взятие ворот и нарушение правил отдельным игроком, — приводит «Матч ТВ» слова технического руководителя проекта Артёма Кулажского.

По мнению президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, с введением VAR российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий.

«Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей. Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Кубка России системы видеопомощи арбитрам в режиме live уже сейчас», — цитирует Дюкова официальный сайт РФС.

Давление на «Локомотив»

После вылета «Спартака» и «Краснодара» именно «Локомотив» стал главным фаворитом второго по значимости национального клубного турнира. По мнению экспертов, на бумаге прошлогодний чемпион страны выглядит предпочтительнее «Ростова», не говоря уже об «Арсенале» и «Урале».

Кроме того, фортуна в последние годы неизменно улыбалась красно-зелёным в Кубке России. За пять лет столичная команда выигрывала трофей дважды. В 2015-м «Локомотив» отпраздновал победу под руководством Игоря Черевченко, а спустя два года — с вернувшимся в родные пенаты Юрием Сёминым.

Опытный специалист имеет отличный шанс привести железнодорожников к успеху в кубке шестой раз. Прежде он поднимал заветный трофей над головой в 1996-м, 1997-м, 2000-м, 2001-м и 2017-м.

Также в случае победы «Локомотив» может стать самой титулованной командой в российской истории трофея. Пока у железнодорожников и ЦСКА титулов поровну — семь.

Надежда Валерия Карпина

Скрытым фаворитом турнира вполне можно назвать «Ростов», который последовательно выбил из Кубка «Зенит» и «Краснодар».

Теперь подопечные Валерия Карпина намерены убрать со своего пути в двухматчевом противостоянии «Локомотив». Если им это удастся, они повторят успех пятилетней давности, когда с Миодрагом Божовичем впервые в истории завоевали почётный трофей.

На этот раз привести к успеху «Ростов» может Валерий Карпин. Под его руководством команда демонстрирует неплохие результаты в РПЛ. Сам же наставник настроен завоевать первый трофей в тренерской карьере, ведь к 50 годам в активе специалиста значатся лишь серебряные медали чемпионата страны со «Спартаком».

К победе в кубке экс-полузащитник сборной России ближе всего подобрался в 2011-м, когда красно-белые под его руководством дошли до полуфинала турнира, где встретились с ЦСКА. В результате команды выдали одно из самых ярких дерби в истории очного противостояния, сыграв в основное и дополнительное время вничью — 3:3. В серии пенальти удача улыбнулась армейцам, которые впоследствии завоевали трофей.

Путёвка в еврокубки

При этом необходимо помнить, что победа позволит одной из команд принять участие в еврокубках. И если «Локомотив» с «Ростовом» на международной арене выступали не раз, то для соперников из другой полуфинальной пары «Арсенала» и «Урала» эта возможность станет исторической.

Если же трофей завоюет коллектив, уже добившийся права участвовать в еврокубках благодаря удачному выступлению в РПЛ (попадание в пятёрку), то в Лигу Европы отправится команда, занявшая шестую строчку в чемпионате страны. Именно так счастливый билет в прошлом сезоне вытянула «Уфа», хотя тогда «Тосно» просто не допустили до еврокубков.

Таким образом, победа в Кубке «Локо», который вероятнее всего попадёт в топ-5 РПЛ, сделает концовку национального первенства ещё более захватывающей.

Веха «Арсенала»

Несмотря на то что подбор участников полуфинала получился не самым ярким, лишь одна команда, пробившаяся в четвёрку сильнейших, до этого ни разу не играла в финале турнира — «Арсенал».

Туляки никогда не хватали звёзд с неба в Кубке России, а лучшим достижением для них до нынешнего сезона был выход в четвертьфинал в 2015-м, где коллектив уступил «Оренбургу». Но спустя четыре года красно-жёлтые отомстили сопернику на той же стадии и вышли в полуфинал.

Счастливой приметой для «Арсенала» должно стать присутствие на тренерской скамейке Игоря Черевченко, который пять раз выигрывал Кубок страны, четырежды — как футболист и однажды — как наставник «Локо».

К тому же туляки после возобновления сезона показывают весьма неплохие результаты. В четырёх мартовских матчах РПЛ команда набрала 10 очков из 12 возможных. Аналогичный результат продемонстрировали лишь лидирующие «Зенит» и «Локомотив».

Дурной пример для «Урала»

«Урал», с которым «Арсеналу» предстоит встретиться в полуфинале, напротив, в четырёх весенних турах РПЛ довольствовался лишь одним очком и опустился в зону стыковых встреч. Ниже команды Дмитрия Парфёнова только «Анжи», «Уфа» и «Енисей».

Однако это не помешало екатеринбуржцам выбить в четвертьфинале Кубка страны грозный «Спартак».

Теперь «Урал» рискует повторить судьбу «Тосно», который в прошлом сезоне добился победы в Кубке, но вылетел в ФНЛ, а затем вовсе прекратил существование. Причём по ходу турнира коллектив из Ленинградской области тогда тоже встал на пути красно-белых, которыми тогда ещё руководил Массимо Каррера.

«Урал» же в последний раз играл в финале Кубка всего два года назад, когда в упорной борьбе уступил «Локомотиву». Напомним, в концовке того матча произошла драка.