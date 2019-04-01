Волевая победа «Зенита», странный пенальти в пользу «Локомотива» и провальная концовка ЦСКА: чем запомнился 21-й тур РПЛ

Лидирующий в турнирной таблице РПЛ «Зенит» одержал волевую победу над «Оренбургом» благодаря голам новичков команды Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого. «Локомотив» взял верх над «Динамо» в столичном дерби, реализовав сомнительный пенальти за снос Владислава Игнатьева. ЦСКА не смог одержать победу над аутсайдером «Уфой», дважды пропустив в концовке.

Месть «Арсенала» Божовичу и травма Левашова

Программа 21-го тура РПЛ открывалась матчем в Самаре между командами, ярко проявившими себя весной — местными «Крыльями Советов» и тульским «Арсеналом». Оба коллектива в трёх первых встречах года набрали по семь очков.

Болельщики ждали от соперников интересной игры, но мастерство креативных футболистов во многом нивелировало поле «Самара Арены» неважного качества.

Несмотря на это, команды создали ряд опасных моментов, но забитым мячом закончился лишь один из них. По истечении часа игры Сергей Ткачёв вывел Луку Джорджевича на рандеву с Сергеем Рыжиковым. Тот легко переиграл опытного вратаря и забил пятый мяч в текущем сезоне РПЛ.

Так «Арсеналу» удалось одержать третью победу в последних четырёх встречах национального первенства, а заодно «отомстить» бывшему тренеру Миодрагу Божовичу. Единственной ложкой дёгтя для туляков стала травма основного вратаря Михаила Левашова, который получил повреждение кисти в середине первого тайма, бросившись под удар Максима Канунникова.

Красная карточка Огуде и окончание сухих серий

К очной встрече «Енисей» и «Рубин» подошли не в лучшей форме. Обе команды имели по два поражения подряд. Кроме того, в этих играх оба коллектива не радовали своих болельщиков голами, уступив с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0:6 и 0:5 соответственно. На глазах 7800 красноярцев футболисты смогли не только взять драгоценные очки, но и отметиться голами. На исходе 59-й минуты отличился Хорен Байрамян, а автором ответного точного удара стал Али Гаджибеков.

Встреча получилась довольно бескомпромиссной и изобиловала жёсткими столкновениями. Команды заработали в общей сложности девять предупреждений, а хозяева и вовсе завершали матч в меньшинстве. В концовке первого тайма Фегор Огуде всего за две минуты совершил два грубых нарушения и был удалён с поля. Таким образом, нигериец продлил свою серию: в последних пяти сезонах в РПЛ он неизменно хотя бы раз удалялся с поля. Исключением стал лишь его первый год в России, когда он ограничился четырьмя горчичниками.

Акция протеста фанатов «Динамо» и пять матчей без поражений «Локо»

Московское дерби началось с минуты молчания в память об экс-игроке сборной СССР Владимире Басалаеве, а продолжилось акцией протеста болельщиков «Динамо». Номинальные хозяева вывесили на трибунах «Арены Химки» баннер с надписью: «10 минут тишины. 10 лет ожидания». Связано это было с недовольством тем, что команда продолжает проводить свои матчи в Подмосковье, а новый стадион не может получить допуск из-за неудовлетворительного состояния поля.

Хозяева много атаковали и имели не один момент для взятия ворот, но так и не смогли прервать свою сухую серию. Автором единственного гола стал хавбек железнодорожников Антон Миранчук, реализовавший сомнительный 11-метровый за фол на Владиславе Игнатьеве. Защитник красно-зелёных ворвался в штрафную, после чего упал после минимального контакта с 20-летним Вячеславом Грулёвым.

«Локомотив» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах и продолжил погоню за лидирующим «Зенитом». Кроме того, железнодорожники продлили беспроигрышную серию в играх с «Динамо» до десяти встреч. В последний раз бело-голубые добивались успеха 9 марта 2013 года. Подопечные Хохлова потерпели третье поражение подряд и лишь по дополнительным показателям опережают идущий 13-м «Урал».

Спорное удаление Семёнова и второй гол Глушакова подряд

Невероятно богатым на события получился и матч между «Ахматом» и «Спартаком» в Грозном. Команды обменялись забитыми мячами уже к десятой минуте. Сначала Андрей Семёнов нарушил правила в своей штрафной, и Луис Адриано реализовал пенальти. А затем Беким Балай воспользовался ошибкой соперника при выходе из обороны и благодаря рикошету от ноги Сальваторе Боккетти сравнял счёт.

В дальнейшем красно-белые выглядели не лучшим образом, особенно в первой половине второго тайма. Боккетти, заменявший травмированного Илью Кутепова в центре обороны, регулярно совершал ошибки, как и Дмитрий Комбаров на левом фланге защиты.

Явно не хватало команде и сломавшего руку Романа Зобнина. Его пытались заменить Денис Глушаков и Аяз Гулиев, которые в эпизоде с первым пропущенным мячом комично столкнулись и подарили снаряд сопернику.

Решающим эпизодом стало удаление Семёнова на 63-й минуте за грубый подкат в ноги Георгию Мелкадзе. Впрочем, сам защитник пытался доказать арбитру, что оппонент симулировал, а он не заслуживает второго горчичника.

«Спартак» же вскоре воспользовался численным преимуществом, и Луис Адриано вывел свою команду вперёд. Защитник «Ахмата» Родолфо в этом эпизоде, пытаясь в подкате прервать забег Зе Луиша, получил серьёзную травму и был вынужден покинуть поле.

Ну а поставил точку в добавленное арбитром время Денис Глушаков, которому удалось отличиться во втором матче подряд. После этого капитан приложил к уху воображаемый телефон и адресовал этот жест фанатской трибуне гостей, где был вывешен баннер с надписью «Спартак» без Глушакова».

Автогол Погребняка и очередная победа «Ростова» на последних минутах

Тем временем «Ростову» дома в тяжёлом матче удалось вырвать победу над «Уралом» благодаря автоголу Павла Погребняка на 93-й минуте. На подаче углового опытный форвард фактически повис на Михе Мевле, но в итоге сам же переправил мяч в собственные ворота — 2:1.

При этом хозяева открыли счёт в самом дебюте встречи. После серии курьёзных ошибок со стороны соперников Алексей Ионов попросту перебросил Ярослава Годзюра ударом из-за пределов штрафной.

Впоследствии подопечные Валерия Карпина имели немало моментов, чтобы развить преимущество, но в итоге пропустили в начале второго тайма. Концовка осталась за «Ростовом», который одержал вторую подряд победу в РПЛ, причём вновь отличился на последних минутах.

«Урал» же потерпел пятое поражение в последних шести играх и по-прежнему пребывает в зоне переходных матчей. Побеждали же в чемпионате екатеринбуржцы в последний раз ещё в ноябре, однако при этом в Кубке России команда добралась уже до полуфинала.

Дебютный мяч Ракицкого и дубль Азмуна

В воскресенье лидирующий «Зенит» был очень близок к тому, чтобы потерять очки в домашнем матче с «Оренбургом», но в концовке всё же дожал неуступчивого соперника.

Примечательно, что открыл счёт в середине первого тайма полузащитник гостей Алексей Сутормин, которого СМИ сватают как раз в петербургский клуб. Даже Сергей Семак накануне встречи признался, что игра футболиста ему импонирует.

Переломить же ход неудачно складывающегося поединка наставнику «Зенита» удалось с помощью тактических перестановок: хозяева перешли на игру в три центральных защитника, Себастьян Друсси сместился в центр, а Артём Дзюба — ближе к Сердару Азмуну. В результате сразу после перерыва иранец счёт сравнял.

Выйти вперёд за десять минут до конца основного времени петербуржцам помогло идеальное исполнение штрафного Ярославом Ракицким. Причём перед ударом украинца наудачу поцеловал в голову одноклубник Магомед Оздоев. Сам защитник посвятил дебютный мяч в составе «Зенита» своей семье.

Точку в матче поставил Азмун. В активе нападающего теперь значится семь голов в восьми встречах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

11-й гол Чалова и провал ЦСКА в концовке

А вот ЦСКА сенсационно разошёлся миром с «Уфой», хотя такого исхода не предвещало ничто. Перед вояжем в Москву на тренерском мостике коллектива из Башкортостана произошло изменение — место Дмитрия Кириченко занял Вадим Евсеев.

Однако в первом тайме гостей попросту не было видно на поле «ВЭБ Арены». Армейцы спокойно контролировали ход игры и вышли вперёд благодаря точному удара Николы Влашича из пределов штрафной. Результативную передачу хорвату отдал Фёдор Чалов.

А после перерыва молодой нападающий отличился самостоятельно и довёл число забитых мячей в текущем сезоне РПЛ до 11.

Казалось, встреча не сулила фавориту никаких проблем, но в концовке подопечных Виктора Гончаренко ждал настоящий конфуз. На 87-й минуте Ловре Бизяк после подачи с фланга переправил мяч в ворота соперника с близкого расстояния, за что Игорь Акинфеев эмоционально раскритиковал Родриго Бекао.

Наконец, уже в добавленное арбитром время гости заработали угловой, после подачи которого Сильвестр Игбун на дальней штанге затолкал мяч в ворота и сравнял счёт.

Ничья отправила ЦСКА за пределы первой тройки, а «Уфе» помогла сократить отставание от зоны переходных матчей за право остаться в РПЛ до одного очка.

Возвращение Сулейманова с Игнатьевым и несостоявшаяся отставка Адиева

Наконец, в последнем матче тура пришедший в себя после вылета из еврокубков «Краснодар» дома не оставил ни малейших шансов «Анжи». В ворота махачкалинцев влетело пять безответных мячей.

При этом в стартовый состав вернулись две главные молодые звёздочки южан — Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев, которые на неделе всё же продлили контракты с клубом. Неудивительно, что оба были настроены решительно и сумели отметиться баллами за результативность.

Сулейманов оформил дубль и довёл количество забитых в РПЛ мячей до семи. Таким образом, молодой форвард и Виктор Классон являются лучшими бомбардирами команды в текущем сезоне. На счету обоих по десять точных ударов.

Игнатьев же отметился голом в четвёртом матче РПЛ подряд и помог отличиться Сулейманову.

«Анжи» после финального свистка вдобавок остался без наставника. Магомед Адиев на пресс-конференции заявил, что несостоятелен как тренер.

«Краснодар» выиграл абсолютно заслуженно, мой план на игру не сработал. После таких игр тренер должен подать в отставку, что я сегодня и сделаю», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

Однако руководство клуба самоотвода наставника не приняло. Специалист продолжит работу с главной командой.