«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ

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Тульский «Арсенал» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ
  • © arsenaltula.ru

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче на 66-й минуте стал форвард «Арсенала» Лука Джорджевич, забивший после передачи Сергея Ткачёва.

Игроки обеих команд по ходу встречи получили десять жёлтых карточек: четыре — хозяева поля,  ещё шесть — гости.

«Арсенал» набрал 30 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Ахмат», «Рубин» и «Ростов», которым ещё предстоит провести свои матчи 21-го тура. «Крылья Советов» с 24 очками остались 11-ми.

Ранее сообщалось, что в «Анжи» назвали финансовое положение клуба стабильно тяжёлым.

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