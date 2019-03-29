В «Анжи» назвали финансовое положение клуба стабильно тяжёлым

В махачкалинском «Анжи» оценили текущее финансовое положение клуба как стабильно тяжёлое.

По словам представителя пресс-службы клуба, которые приводит ТАСС, несмотря на помощь от Российской премьер-лиги (РПЛ), а также недавнее заключение спонсорского соглашения, финансовая ситуация остаётся непростой.

«Мы характеризуем состояние как стабильно тяжёлое», — заявили в «Анжи».

Отмечается, что руководство клуба продолжает поиски дополнительных источников финансирования, в том числе и новых спонсоров, однако никаких конкретных вариантов в настоящее время нет.

Ранее главный тренер« Анжи» Магомед Адиев сообщил, что команда будет возвращаться с матча 21-го тура РПЛ на автобусе.