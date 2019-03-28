Адиев сообщил, что «Анжи» будет возвращаться с матча 21-го тура РПЛ автобусом

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Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) его команда будет возвращаться домой на автобусе в целях экономии средств.
Адиев сообщил, что «Анжи» будет возвращаться с матча 21-го тура РПЛ автобусом
  • РИА Новости

«Обратная дорога будет полностью на автобусе. Это плохо, мы всё-таки клуб РПЛ. Но на данный момент мы не можем себе этого позволить, хотя на следующий день есть удобный рейс и цена небольшая. Это скажется на подготовке к «Динамо». Между играми всего шесть дней, а ехать 14 часов на автобусе», — цитирует Адиева Sport24.

Тренер добавил, что в сложившейся ситуации у команды нет выбора и футболисты будут готовиться играть на победу. Матч 21-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Анжи» состоится 31 марта.

Ранее сообщалось, что «Анжи» проиграл «Крыльям Советов» в 20-м туре РПЛ.

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