«Рубин» в большинстве упустил победу над «Енисеем» в 21-м туре РПЛ

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Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Енисеем» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» в большинстве упустил победу над «Енисеем» в 21-м туре РПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Красноярске, завершилась со счётом 1:1.

На 43-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Фегора Огуде. Казанцы воспользовались численным преимуществом на 59-й минуте — отличился Хорен Байрамян. Тем не менее подопечные Дмитрия Аленичева восстановили равенство на 73-й минуте благодаря голу Али Гаджибекова.

«Рубин» набрал 29 очков и продолжает занимать восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Енисей» остаётся на последней строчке первенства с 12 баллами.

В следующем туре «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Енисей» — с екатеринбургским «Уралом».

Ранее «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ.

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