Каррера: все дерби с ЦСКА были волнительными

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вспомнил свои матчи с ЦСКА в качестве главного тренера красно-белых и заявил, что не сможет посмотреть игру этих команд в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Сложно выделить какое-то из дерби, что я провёл в качестве главного тренера «Спартака». Все они были волнительными и эмоциональными, я проживал их как фанат команды, которую тренировал. Ближайшее дерби мне посмотреть не удастся: я планирую поехать на матч «Ювентус» — «Милан» и почти весь день проведу в Турине. Но буду следить в интернете за результатом игры «Спартака» и ЦСКА», — сказал Каррера в комментарии Sport24.

Матчи 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА и 31-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Миланом» пройдут параллельно, 6 апреля в 19:00 мск.

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