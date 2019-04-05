Градский считает, что Кононову не хватает характера для работы главным тренером в «Спартаке»

Короткая ссылка
Народный артист России, известный болельщик «Спартака» Александр Градский считает, что главному тренеру команды Олегу Кононову не хватает характера, чтобы управлять коллективом.
Градский считает, что Кононову не хватает характера для работы главным тренером в «Спартаке»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Кононов очень грамотный и симпатичный, ему понадобилось полгода, чтобы сказать руководству «Спартака», что Рошу надо куда-то деть. По-моему, у него слишком мягкий характер, чтобы управлять командой и выстраивать правильные взаимоотношения с владельцем клуба», — заявил артист в интервью «Советскому спорту».

Также Александр Градский добавил, что российским футболистам нужен эмоциональный тренер, каким был Массимо Каррера.

Ранее сообщалось, что Фернандо вернулся о общую группу «Спартака» накануне дерби с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить