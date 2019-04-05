Градский считает, что Кононову не хватает характера для работы главным тренером в «Спартаке»
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- РИА Новости
«Кононов очень грамотный и симпатичный, ему понадобилось полгода, чтобы сказать руководству «Спартака», что Рошу надо куда-то деть. По-моему, у него слишком мягкий характер, чтобы управлять командой и выстраивать правильные взаимоотношения с владельцем клуба», — заявил артист в интервью «Советскому спорту».
Также Александр Градский добавил, что российским футболистам нужен эмоциональный тренер, каким был Массимо Каррера.
Ранее сообщалось, что Фернандо вернулся о общую группу «Спартака» накануне дерби с ЦСКА.