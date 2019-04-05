Градский считает, что Кононову не хватает характера для работы главным тренером в «Спартаке»

Народный артист России, известный болельщик «Спартака» Александр Градский считает, что главному тренеру команды Олегу Кононову не хватает характера, чтобы управлять коллективом.

«Кононов очень грамотный и симпатичный, ему понадобилось полгода, чтобы сказать руководству «Спартака», что Рошу надо куда-то деть. По-моему, у него слишком мягкий характер, чтобы управлять командой и выстраивать правильные взаимоотношения с владельцем клуба», — заявил артист в интервью «Советскому спорту».

Также Александр Градский добавил, что российским футболистам нужен эмоциональный тренер, каким был Массимо Каррера.

Ранее сообщалось, что Фернандо вернулся о общую группу «Спартака» накануне дерби с ЦСКА.