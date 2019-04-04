Фернандо вернулся о общую группу «Спартака» накануне дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Фернандо приступил к тренировкам в общей группе перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба клуба, бразилец впервые после травмы занимался в общей группе, но с некоторыми ограничениями.

27-летний футболист выбыл из строя в конце 2018 года из-за воспаления сухожилия. В ходе первых подготовительных сборов он вернулся в общую группу, однако почувствовал дискомфорт в области старого повреждения, по итогам обследования у него была выявлена травма мышцы бедра.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 6 апреля на «Открытие Арене». Начало — в 19:00 мск.

Ранее Андрей Федун заявил, что «Спартак» стоит не меньше €1 млрд.