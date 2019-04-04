Андрей Федун: «Спартак» стоит не меньше €1 млрд

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун рассказал о стоимости клуба.

«Это правда, что стоимость «Спартака» в целом как клуба — с инфраструктурой, игроками, тренерами и сотрудниками и их зарплатами, правами на бренд — составляет €1,1—1,2 млрд. Да, с учётом стадиона. Тот, кто хочет купить «Спартак», должен быть готов к расходам такого порядка», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что это не конечная сумма и она будет зависеть от множества обстоятельств.

«То, что мы хотим, и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы, как говорят в Одессе. Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб, но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, «Спартак» действительно стоит не меньше миллиарда, — это факт. Однозначно», — добавил член совета директоров клуба.

Ранее в официальном фан-клубе «Спартака» прокомментировали возможное участие его членов в митинге в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина, находящегося под стражей в СИЗО «Бутырка».