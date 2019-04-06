Чалов против Джикии, дуэль бразильцев на фланге и возвращение Зобнина: чем интересно дерби «Спартак» — ЦСКА

Одним из двух центральных матчей 22-го тура чемпионата России по футболу станет московское дерби «Спартак» — ЦСКА. Лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов будет противостоять одному из лучших защитников страны Георгию Джикии, а в технической зоне развернётся сражение между двумя тренерами — Виктором Гончаренко и Олегом Кононовым. Кроме того, основной полузащитник красно-белых Роман Зобнин вернётся в строй после травмы. RT рассказывает, почему стоит посмотреть встречу на стадионе «Открытие Арена».

Битва за шесть очков

Как и в последние годы, в нынешнем сезоне РПЛ борьба за медали и путёвки в еврокубки получается максимально жаркой. Если «Зениту» в сражении за чемпионство удалось оторваться от преследователей, то второе место от пятого отделяет всего два очка. При этом цена завоевания медалей — выход в Лигу чемпионов.

Именно ЦСКА в преддверии матча с «Уфой» занимал вторую строчку в турнирной таблице, но неожиданная осечка в игре с аутсайдером отбросила армейцев за пределы первой тройки. «Спартаку» же победа над «Ахматом» позволила сократить отставание от принципиального соперника перед дерби до одного балла.

Очевидно, что ничья в субботнем матче не устроит никого, но для ЦСКА цена успеха выше, учитывая непростой календарь подопечных Виктора Гончаренко на финише сезона. Помимо «Спартака», армейцам предстоит встретиться с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом», в то время как красно-белых после дерби ждёт лишь непростой выезд в Ростов-на-Дону.

Белорусское противостояние

Когда проводился матч первого круга, «Спартак» ещё возглавлял Массимо Каррера, однако осенью итальянец был отправлен в отставку, а уже в ноябре главным тренером стал Олег Кононов. Таким образом, болельщики станут свидетелями интереснейшего белорусского противостояния на тренерском мостике.

Кононов родился в Курске, но в конечном итоге большую часть карьеры футболиста провёл именно в Белоруссии и заслуженно стал её гражданином.

Примечательно, что соперничество Гончаренко и Кононова началось на юге страны. В сезоне-2013/14 первый возглавлял «Кубань», а второй — «Краснодар». В не менее принципиальном дерби тренеры обменялись победами.

Следующая их встреча состоялась уже в 2016-м, когда Гончаренко перебрался в «Уфу», а Кононов по-прежнему тренировал «Краснодар» (0:0). Наконец, Виктор Михайлович дважды встречался с соотечественником после своего прихода в ЦСКА. В итоге: поражение от «Ахмата» (0:1) и разгром «Арсенала» (3:0). Так что к первой встрече в рамках столичного дерби оба специалиста подходят с одинаковыми показателями: по две победы и одной ничьей.

Виктор Гончаренко и Олег Кононов

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; Саид Царнаев/РИА Новости

Сыграет ли «Спартак» первым номером

Возглавив «Спартак», Кононов с ходу заявил о желании привить команде футбол Олега Романцева и Константина Бескова, но пока красно-белые скорее демонстрируют игру Карреры. В семи матчах РПЛ под руководством наставника красно-белые лишь дважды отличились в позиционных атаках. Зато сразу восемь мячей были забиты в ходе контрвыпадов, а ещё четыре — как результат стандартных положений.

В своё время Кононов отмечал, что ему необходимы четыре месяца, чтобы привить свой футбол новой команде, но по прошествии этого срока столичный коллектив действует прагматично и далеко не всегда зрелищно.

С другой стороны, после прихода нового тренера «Спартак» в семи матчах РПЛ одержал пять побед, дважды сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения.

Однако в домашнем дерби болельщики погонят своих любимцев вперёд, и у тех может не остаться другого выхода. При этом молодые и быстрые игроки армейцев способны наказать соперника за малейшую ошибку, поэтому хозяева вряд ли пойдут вперёд без оглядки.

Загадка Глушакова

Важное событие для болельщиков «Спартака» перед дерби — возвращение в строй Романа Зобнина. Футболист сломал руку в игре с «Зенитом» и из-за этого пропустил матчи сборной и встречу с «Ахматом» в РПЛ. В субботу же он будет готов помочь команде.

В связи с этим интересно, на каких исполнителей в центре поля сделает ставку Кононов. С одной стороны, в первых весенних матчах красно-белых в чемпионате в опорной зоне действовали Аяз Гулиев и Зобнин. С другой, Денис Глушаков в двух последних встречах выходил в старте и забил два мяча.

Не исключено, что тренерский штаб выпустит в основе всех троих, чтобы нейтрализовать креативных Ильзата Ахметова, Николу Влашича и Кристияна Бистровича. Причём вполне возможно, что в матче сумеет принять участие и Фернандо — буквально за пару дней до игры он вернулся в общую группу.

Роман Зобнин

© Григорий Сысоев / РИА Новости

Противостояние на фланге

Другой вопрос, кто будет противостоять Марио Фернандесу на левом фланге обороны — Дмитрий Комбаров или Айртон? С одной стороны, к опытному россиянину у болельщиков давно уже возникают претензии. Его упрекают в отсутствии былой скорости и неспособности контролировать свою зону.

С другой, бразилец ещё достаточно молод, неопытен и любит подключаться вперёд, оголяя тылы. В этом плане любому левому защитнику «Спартака» понадобится поддержка в лице дисциплинированного флангового полузащитника, поэтому шансы Александра Ташаева на то, чтобы появиться в основе, достаточно высоки. Но, например, техничный Георгий Мелкадзе способен так нагрузить Фернандеса в обороне, что у Марио просто не останется времени на атаку.

Возможное возвращение Жиго

Если Зобнин преодолел последствия травмы и примет участие в дерби, то Илья Кутепов по-прежнему находится на больничном. Соответственно, пару в центре обороны, возможно, вновь составят Георгий Джикия и Сальваторе Боккетти. Этот дуэт совсем неидеален, что показал матч в Грозном, по ходу которого оба допускали ошибки.

С лучшим бомбардиром РПЛ Фёдором Чаловым им придётся особенно непросто. Чалов мастерски цепляется за мяч и сбрасывает его на партнёров. Примечательная статистика: в текущем сезоне РПЛ нападающий, который раньше практически не отдавал результативных передач, уже шесть раз выступил в роли ассистента.

При этом весьма вероятно и возвращение в состав Самуэля Жиго. Матчи с «Зенитом» и «Ахматом» он провёл на скамейке запасных, а в дерби, наверняка, готов принять самое непосредственное участие. При этом именно дуэт с Джикией являлся основным для «Спартака» в начале сезоне, пока тот не получил травму.

Самуэль Жиго

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экзамен для Дивеева

У ЦСКА же весной в центре обороны уверенно заиграл арендованный у «Уфы» Игорь Дивеев. В последних трёх матчах 19-летний защитник неизменно выходил в старте. В играх с «Рубином» и «Уралом» он составил компанию Родриго Бекао и Хёрдуру Магнуссону, а во встрече с «Уфой» — Бекао и Кириллу Набабкину. Исландец последнюю игру пропускал из-за дисквалификации.

К дерби Хёрдур вернётся в состав, в связи с чем возникает вопрос: доверится ли Гончаренко столь молодому футболисту в ответственном матче, ведь на счету Дивеева в РПЛ значится лишь пять встреч.

А единственная игра против топ-команды пришлась на игру первого круга с «Зенитом» в составе «Уфы». Она стала для Игоря дебютной в команде и получилась не слишком удачной. Петербуржцы быстро забили два мяча, а сам Дивеев был заменён в перерыве. В дерби же талантливому футболисту придётся противостоять опытным Зе Луишу и Луису Адриано.

Последнее дерби для Влашича

Данное дерби, вероятно, станет последним для Николы Влашича, ведь летом срок его аренды истекает, а владеющий правами на хорвата «Эвертон» после столь удачного сезона намерен сделать ставку на футболиста.

Таким образом, для хорвата эта встреча является возможность громко хлопнуть дверью и снова огорчить болельщиков «Спартака». В матче первого круга именно Влашич сравнял счёт красивым дальним ударом. Да и в целом Никола является вторым бомбардиром команды после Чалова. На его счету восемь голов во всех турнирах, тогда как у Фёдора — 13. Этот сезон уже стал для 21-летнего хавбека самым результативным в карьере.

Никола Влашич

© Александр Вильф / РИА Новости

Судейский вопрос

В качестве главного судьи данную встречу обслужит Виталий Мешков из Дмитрова, достаточно опытный рефери по меркам отечественного футбола. В текущем сезоне он отработал на двух матчах ЦСКА и трёх — «Спартака», причём красно-белые при его судействе дома потерпели поражения от «Ростова» и «Урала».

Зато в 2019-м Мешков «принёс» красно-белым победу в выездном дерби над «Динамо».

Наконец, матчи ЦСКА арбитр обслуживал ещё летом. В обоих армейцы сыграли вничью («Крылья Советов» — 0:0, «Рубин» — 1:1).

Всего ЦСКА в 26 встречах при судействе Мешкова одержал 17 побед и потерпел лишь три поражения. «Спартак» в 23 матчах десять раз выиграл и семь — проиграл.

Дерби Мешкову обслуживать также приходилось. Летом 2015-го армейцы на «Открытие Арене» обыграли «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-синих, а голами отметились Сергей Игнашевича, Ахмед Муса и Дмитрий Комбаров.