Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Провёл первое тренировочное занятие в общей группе, залечил травму, ничего не беспокоит. Готов к бою! После операции было три дня паузы, затем приступил к работе в зале и тренировался на поле индивидуально. Сегодня занимался наравне со всеми, никаких ограничений не было», — цитирует игрока официальный сайт «Спартака».

Также Зобнин добавил, что не имеет проблем в плане физической формы.

Следующий матч «Спартак» проведёт 6 апреля. В рамках 22-го тура РПЛ москвичам будут противостоять соседи из ЦСКА.

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