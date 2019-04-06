«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
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В составе «Спартака» на поле выйдут Александр Селихов, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Айртон, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
За ЦСКА с первым минут сыграют Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Игорь Дивеев, Георгий Щенников, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Фёдор Чалов.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Ролан Гусев объяснил, в каких аспектах ЦСКА превосходит «Спартак».