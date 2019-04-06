«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Короткая ссылка
Тренерские штабы московских клубов «Спартак» и ЦСКА определились со стартовыми составами команд на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
  • @fcsm_official
  • Twitter

В составе «Спартака» на поле выйдут Александр Селихов, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Айртон, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

За ЦСКА с первым минут сыграют Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Игорь Дивеев, Георгий Щенников, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Фёдор Чалов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Ролан Гусев объяснил, в каких аспектах ЦСКА превосходит «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить