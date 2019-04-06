Гусев объяснил, в каких аспектах ЦСКА превосходит «Спартак»

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Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев назвал главные игровые качества команды в преддверии матча 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком».
Гусев объяснил, в каких аспектах ЦСКА превосходит «Спартак»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Во-первых, у игроков ЦСКА кроме очевидного таланта есть важнейшие на сегодняшний день факторы: молодость и задор. Что из этого следует? Игра, которую они показывают. А она лучшая в премьер-лиге», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

По его словам, одним из преимуществ красно-синих является поддержка болельщиков. Что же касается предстоящего дерби, Гусев уверен: на данный момент армейцы сильнее «Спартака» на каждой позиции.

«В паре ЦСКА — «Спартак» не бывает лёгких игр, я таких не помню. Независимо от места, на котором находятся команды, матчи очень напряжённые и эмоциональные. Игра от ножа», — добавил Гусев.

Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00. 

Ранее журналист Василий Уткин признался, что будет болеть за ЦСКА в матче со «Спартаком».

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