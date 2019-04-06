Уткин признался, что будет болеть за ЦСКА в матче со «Спартаком»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого будет поддерживать в московском дерби «Спартак» — ЦСКА, которое состоится в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Уткин признался, что будет болеть за ЦСКА в матче со «Спартаком»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сегодня я болею за ЦСКА. Я ж не болельщик. Понимаю, что и почему происходит в этой команде. В ней мне никто не пудрит мозги и не пытается казаться тем, кем не является. У ЦСКА на поле нет футболистов, поведение которых вне поля вызывает у меня отвращение. Может быть, они и есть, но они не выпячивают это — ни по глупости, ни по неосторожности», — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что сложный, по мнению болельщиков, календарь ЦСКА является только плюсом для армейцев, так как красно-синие могут максимально влиять на положение в верхней части турнирной таблицы.

«Набирая очки, он отнимает их у конкурентов. Это гораздо важнее, чем идти параллельными курсами, набирать три очка в субботу и полагаться непонятно на что, чтобы это отобрало очки у твоего соперника в воскресенье. То есть успехи ЦСКА — гарантия интересной концовки чемпионата», — говорится в тексте Уткина.

Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00. 

Ранее Гаджи Гаджиев рассказал, стоило ли провести матч «Спартак» — ЦСКА в «Лужниках».

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