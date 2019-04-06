Гаджиев рассказал, стоило ли провести матч «Спартак» — ЦСКА в «Лужниках»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался относительно возможного проведения московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА на стадионе «Лужники».

«Это очень сложный вопрос с огромным количеством тонких нюансов, в том числе экономических. Да, осенью Евгений Гинер принял абсолютно правильное решение, когда отправил свою команду играть матчи Лиги чемпионов на главную арену страны. Но сейчас мы говорим о внутреннем чемпионате, где необходимо соблюдать некий этикет», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Он отметил, что у каждой команды есть свои стадионы, к которым привыкли их болельщики.

«Однозначного ответа на этот вопрос я найти пока не могу. Нужно взвешивать финансовые аспекты и психологическую составляющую вопроса и только после этого принимать какое-то решение», — заключил Гаджиев.

Ранее он выразил мнение, что матч «Спартак» — ЦСКА теряет статус главного дерби страны.