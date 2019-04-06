Гаджиев: матч «Спартак» — ЦСКА теряет статус главного дерби страны

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев ответил, действительно ли статус главного дерби страны переходит от матча «Спартак» — ЦСКА к встрече «Спартак» — «Зенит».

«Отчасти. Здесь большую роль играет аудитория «Зенита». Говорят, есть даже некая статистика, указывающая на то, что именно команда из Санкт-Петербурга сейчас является самой популярной в стране... Конечно, с этим я не согласен, но отрицать тот факт, что «Зенит» идёт со «Спартаком» как минимум вровень, бессмысленно. Отсюда ажиотаж и принципиальность матча: встречаются две самые популярные команды России», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее стало известно, что «Спартак» определился с формой на матч 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.