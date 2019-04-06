Гаджиев: матч «Спартак» — ЦСКА теряет статус главного дерби страны

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев ответил, действительно ли статус главного дерби страны переходит от матча «Спартак» — ЦСКА к встрече «Спартак» — «Зенит».
Гаджиев: матч «Спартак» — ЦСКА теряет статус главного дерби страны
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Отчасти. Здесь большую роль играет аудитория «Зенита». Говорят, есть даже некая статистика, указывающая на то, что именно команда из Санкт-Петербурга сейчас является самой популярной в стране... Конечно, с этим я не согласен, но отрицать тот факт, что «Зенит» идёт со «Спартаком» как минимум вровень, бессмысленно. Отсюда ажиотаж и принципиальность матча: встречаются две самые популярные команды России», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее стало известно, что «Спартак» определился с формой на матч 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить