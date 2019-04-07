Аншлаг, перформанс фанатов и драки на стадионе: в какой атмосфере прошёл матч «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» на своём стадионе проиграл ЦСКА в рамках 22-го тура РПЛ. Несмотря на повышенные меры безопасности, избежать нарушений не удалось. Фанаты обеих команд активно использовали запрещённую к проносу пиротехнику Кроме того, на трибунах вспыхнуло несколько драк, одна из которых потребовала экстренного вмешательства медицинской бригады. Что происходило на стадионе «Открытие Арена» во время матча — в материале RT.

Подготовка

Матчи между «Спартаком» и ЦСКА не только являются одним из главных спортивных событий страны, но и регулярно становятся серьёзным испытанием для всей городской инфраструктуры.

Отчётная встреча не стала исключением из правил — уже за сутки до игры стадион «Открытие Арена» перешёл на особый режим работы. В ночь перед дерби трибуны и прилегающая к стадиону территория были тщательно осмотрены, а активные фанаты заканчивали последние приготовления к встрече с непримиримым соперником.

Работа правоохранительных органов принесла свои плоды — непосредственно перед игрой серьёзных происшествий удалось избежать. Единственное, что омрачало настроение болельщикам, которые спешили на стадион — транспортные проблемы. Из-за ремонтных работ на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена на всех близлежащих станциях метро образовалось давка, непросто пришлось и автолюбителям: дорога до стадиона у многих заняла несколько часов.

Ажиотаж

О том, что игра соберёт аншлаг, стало известно ещё за несколько дней до матча. В «Спартаке», а позже и в ЦСКА, объявили о том, что успешно реализовали все билеты на встречу. Таким образом, гостевая квота составила 4500 билетов. Болельщики ЦСКА поделились мнением, что такие показатели для их клуба стоит считать положительными.

«Безусловно, когда дерби проходит на нашем стадионе, красно-белые занимают не только гостевой сектор, но и центральные трибуны. Удивляться тут нечему, ведь отрицать тот факт, что спартаковцев априори больше, чем нас — просто глупо», — поделился с RT своим мнением поклонник армейского клуба Андрей.

Впрочем, «sold out», экономически выгодный для менеджмента обоих клубов, создал и другую проблему — попасть на стадион смогли далеко не все желающие. В надежде на то, что кто-то передумает в последний момент и откажется от похода на игру, у площади возле стадиона собралась стихийная группа безбилетников, но все их попытки купить заветный квиток на стадион не увенчались успехом.

Болельщики «Спартака» и ЦСКА рассказали, стоит ли переносить крупные матчи на стадион «Лужники»

«Такие матчи, наверное, надо проводить в «Лужниках», тогда на игру смогут попасть все желающие!», — делились эмоциями те, кто остался без билетов.

Но инициативу переноса столь принципиальных поединков на нейтральную территорию поддержало меньшинство болельщиков как «Спартака», так и ЦСКА. По их мнению, проводить домашние матчи внутреннего первенства все команды должны дома. В противном случае атмосфера, которой славится дерби, будет потеряна навсегда.

«Конечно, все с ностальгией вспоминают полные трибуны «Лужников», но это прошлое. В настоящем представить, что кто-то из команд согласится покинуть свой стадион, невозможно. Новая эра, новая эпоха. С трудом верится, что фотосессии возле гладиатора на «Открытие Арене» люди променяют на фото на фоне памятника Ленину», — заявил болельщик ЦСКА Алексей.

Атмосфера. Фанаты

Непосредственно на стадионе многие фанаты «Спартака» и ЦСКА неожиданно, не сговариваясь, устроили для зрителей совместный красочный перфоманс.

Красные модули, которые поклонники армейцев подняли над головами во время выхода команд на поле, стали логичным продолжением рисунка, заготовленного хозяевами. Однако несмотря на то, что многие эксперты и телезрители были уверены в том, что модули были подготовлены и для гостей, плашки для перфоманса армейцы привезли на стадион самостоятельно и разложили по сектору непосредственно перед игрой.

Далее слаженных действий между непримиримыми соперниками уже не наблюдалось. С трибун звучали взаимные оскорбления, а поле то и дело заволакивало едким дымом от постоянно горящих фаеров. Несмотря на все усилия представителей правопорядка, фанатами обеих команд в чашу спартаковской арены было незаконно пронесено несколько десятков единиц пиротехнических изделий.

Эмоции. Драки

В относительном спокойствии прошла вся первая часть встречи, но чем больше «Спартак» терял инициативу на поле, тем сильнее вскипала кровь у фанатов красно-белых.

Первая серьёзная драка возникла на секторе B. По словам очевидцев, причиной раздора вновь стал капитан команды Денис Глушаков. Несмотря на то, что градус неприязни к восьмому номеру красно-белых постепенно спадает, небольшое количество флагов с перечёркнутой восьмёркой по-прежнему реют над трибуной B, ровно как и звучат оскорбительные скандирования.

Однако открытое выражение негативного отношения к Глушакову на этот раз встретило сопротивление со стороны других болельщиков. Так, один из фанатов красно-белых, демонстрирующий шарф с оскорбительной надписью в адрес футболиста, вначале получил устное замечание от соседей по трибуне, а после столкнулся с физической силой. По словам очевидцев, мужчине потребовалась серьёзная помощь медиков.

После двух забитых ЦСКА мячей локальные стычки происходили и на центральных секторах.

В целом же столичное дерби оставило у фанатов обеих команд полярные чувства и эмоции. Репортёры, наблюдавшие за встречей в непосредственной близости от трибун, отметили, что в отдельно взятые моменты армейцы чувствовали себя на «Открытие Арене» как дома. К примеру в перерыве к своим болельщикам, несмотря на близость фанатского сектора «Спартака», на импровизированную фотосессию заглянул травмированный исландец Хёрдур Магнуссон

Магнуссон на фанатке! В шапке Дживанши, раздаёт автографы pic.twitter.com/68NM1gayOi — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 6 апреля 2019 г.

Покидая стадион, армейцы делились положительными эмоциями, ведь для них матч стал моментом настоящего триумфа — непримиримый соперник повержен, а команда благодаря трём набранным очкам всерьёз заявляет о своих притязаниях на медали.

Фанаты «Спартака», впервые почувствовавшие горечь неудачи в чемпионате страны при Олеге Кононове, поражению придали большое значение. Чем сильнее давил ЦСКА, тем громче в адрес наставника с трибун звучали упрёки в продаже Романа Ерёменко, Жано Ананидзе и Александра Самедова.

Однако в клубе вновь призвали набраться терпения и дать шансу новому коллективу и его наставнику проявить себя. Так, сразу после матча брат владельца «Спартака» и член совета директоров клуба Андрей Федун в категоричной форме заявил, что несмотря на то, что красно-белые в текущем календарном году не одержали ни одной домашней победы, позици Олега Кононова незыблемы.