Футболист ЦСКА Сигурдссон верил, что сможет забить «Спартаку»

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Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в поединке 22-го тура Российской премьер-лиги.
Футболист ЦСКА Сигурдссон верил, что сможет забить «Спартаку»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я верил, что смогу забить. Все говорили о дерби, наши болельщики ждали его. Выиграть и забить дважды — это невероятно. Мы понимали значимость матча. Нам повезло, что спартаковцы не забили в первой половине. Но второй тайм был уже под нашим контролем», — заявил исландец.

Арнор Сигурдссон стал автором дубля в ворота «Спартака», таким образом принеся победу своей команде.

Ранее Гончаренко порадовался за молодых игроков ЦСКА после победы над «Спартаком».

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