Гончаренко порадовался за молодых игроков ЦСКА после победы над «Спартаком»

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что рад за молодых игроков своей команды.
Гончаренко порадовался за молодых игроков ЦСКА после победы над «Спартаком»
  • Reuters

«Мы знали, что «Спартак» очень хорошо начинает игру, нам важно было не уступить и самим начать агрессивно. Рад за молодых ребят своей команды, многие из них ещё не участвовали в таких матчах. Для них это большая школа и большое подспорье на будущее», — заявил тренер ЦСКА после матча.

Гончаренко добавил, что не только на повышенных тонах разговаривал с резервным арбитром, но и находил время для шуток.

Ранее сообщалось, что дубль Сигурдссона принёс ЦСКА победу над «Спартаком» в московском дерби РПЛ.

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