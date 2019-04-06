Гончаренко порадовался за молодых игроков ЦСКА после победы над «Спартаком»
- Reuters
«Мы знали, что «Спартак» очень хорошо начинает игру, нам важно было не уступить и самим начать агрессивно. Рад за молодых ребят своей команды, многие из них ещё не участвовали в таких матчах. Для них это большая школа и большое подспорье на будущее», — заявил тренер ЦСКА после матча.
Гончаренко добавил, что не только на повышенных тонах разговаривал с резервным арбитром, но и находил время для шуток.
Ранее сообщалось, что дубль Сигурдссона принёс ЦСКА победу над «Спартаком» в московском дерби РПЛ.