Гаджиев призвал болельщиков прекратить конфронтацию с Глушаковым

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев призвал фанатов «Спартака» к прекращению конфронтации с капитаном команды, полузащитником Денисом Глушаковым.
Гаджиев призвал болельщиков прекратить конфронтацию с Глушаковым
  • РИА Новости

«Общие интересы надо поставить выше всего, в том числе и мнений о Глушакове. Хотя бы на время болельщикам стоит забыть о своих обидах, ведь Денис приносит команде пользу и успешно работает на её благо», — заявил Гаджиев в беседе с RT.

По его словам, в настоящее время он демонстрирует качественный футбол, что подтверждают его выступления в последних встречах.

«Он забил хороший, качественный мяч «Ахмату», и лично мне видно, как он в каждом матче старается играть на максимуме своих возможностей. Конечно, он ошибается, но покажите мне человека, который никогда этого не делал», — добавил специалист.

Ранее Гаджиев рассказал о сильных качествах нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

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