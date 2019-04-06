Гаджиев призвал болельщиков прекратить конфронтацию с Глушаковым
- РИА Новости
«Общие интересы надо поставить выше всего, в том числе и мнений о Глушакове. Хотя бы на время болельщикам стоит забыть о своих обидах, ведь Денис приносит команде пользу и успешно работает на её благо», — заявил Гаджиев в беседе с RT.
По его словам, в настоящее время он демонстрирует качественный футбол, что подтверждают его выступления в последних встречах.
«Он забил хороший, качественный мяч «Ахмату», и лично мне видно, как он в каждом матче старается играть на максимуме своих возможностей. Конечно, он ошибается, но покажите мне человека, который никогда этого не делал», — добавил специалист.
Ранее Гаджиев рассказал о сильных качествах нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.