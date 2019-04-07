Избитый фанат «Спартака»: понимал, что шарф с надписью против Глушакова — это провокация

Болельщик московского «Спартака», пострадавший в драке на трибуне во время матча с ЦСКА, прокомментировал инцидент, который произошёл из-за шарфа с надписью, критикующей капитана команды Дениса Глушакова.

«Пришёл на матч и начал показывать свой протест. До меня начали докапываться люди, стоящие внизу, которых раньше на секторе я никогда не видел, хотя хожу на футбол уже давно», — приводит слова болельщика «Чемпионат».

Он отметил, что поначалу у него стали выдёргивать шарф из рук и после перепалки и ряда взаимных толчков инцидент поутих, но только до тех пор, пока он снова не поднял шарф с надписью против Глушакова.

«Его начали выдёргивать, диалог с ними повторился уже с дракой. Я прекрасно понимал: что с моей идёт стороны — это провокация. Но не думал, что будут такие драки, когда один за всех и все на одного», — добавил фанат.

Спартак» на своём поле проиграл ЦСКА со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что протестовавший против Глушакова фанат «Спартака» получил сотрясение мозга.