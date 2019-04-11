«Поворотный момент в истории «Тоттенхэма»: Моуринью об отражённом Льорисом пенальти, смелости «Аякса» и ошибках VAR

Пенальти, отражённый вратарём Уго Льорисом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», «войдёт в историю «Тоттенхэма». Такое мнение в интервью RT высказал легендарный португальский тренер Жозе Моуринью. По его мнению, болельщики навсегда запомнят это эффектное спасение. Также специалист восхитился игрой голландского «Аякса», объяснил, чем его разочаровала встреча «Манчестер Юнайтед» — «Барселона», и оценил работу системы видеопомощи арбитрам (VAR).

— Какие впечатления у вас остались от встречи «Ливерпуль» — «Порту»?

— Хозяева создали солидное преимущество, выиграв с разницей в два мяча. Очевидно, что у Юргена Клоппа идеальная команда, чтобы забивать в контратаках. Они доставили сопернику массу неприятностей, и теперь тренерскому штабу «Порту» предстоит поломать голову, как отыграться в родных стенах.

— Португальцы выглядели настолько слабее?

— У команды Сержиу Консейсау были шансы и в первом матче. В Ливерпуле играть непросто. Мне кажется, португальцы попытались сыграть вторым номером, адаптироваться к незнакомым условиям, но из-за этого утратили свою идентичность. Если проанализировать, то в большинстве случаев в защите у них располагались по пять человек. Однако 0:2 — не приговор, у «Порту» остаются шансы. «Ливерпуль», возможно, защищался даже больше, но делал это успешнее, из-за чего соперник не смог создать множества голевых моментов.

— Можно ли говорить о том, что в этой паре всё предрешено?

— Даже трёх голов в ответном матче хозяевам может не хватить. Но с психологической точки зрения португальцы очень сильны, особенно на глазах у своих болельщиков. Они обладают опытом и знаниями игр решающих матчей.

— Перейдём ко встрече «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Можно ли назвать не забитый Серхио Агуэро пенальти его главным эпизодом?

— Я бы назвал его не только ключевым в данной встрече, но и поворотным в истории «Тотенхэма» и его нового стадиона. У меня была схожая ситуация в «Порту». Мы также переехали со старого стадиона на новый в середине сезона и в первом же официальном матче встречались с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

— Как такие эпизоды обычно воспринимают сами футболисты?

— В первую очередь это важный момент для Уго Льориса как для вратаря и капитана команды. Он отбил первый 11-метровый на новом стадионе в первом крупном международном матче. Болельщики ждут этих мгновений на протяжении многих лет, и, осознавая это, игроки стремятся выложиться на 100%. Все без исключения ощущают огромную гордость.

— Что не получилось у «Манчестер Сити»?

— «Тоттенхэм» успешно начал встречу, Льорис отбил пенальти, затем у команды произошло психологическое преображение, в то время как «Манчестер Сити» пытался поменять свою привычную философию. Возможно, это произошло из-за того, что Бернардо Силва не мог выйти на поле и Хосепу Гвардиоле пришлось делать выбор в пользу других игроков. Решение поставить в середину Фернандиньо, Давида Силву и Илкая Гюндогана привело к тому, что острота атаки была потеряна.

— Сможет ли «Манчестер Сити» справиться со своими трудностями в ответном матче?

— Разумеется, он пройдёт по иному сценарию. В прошлом сезоне «горожане» крупнее уступили на «Энфилде», но затем вернулись домой с осознанием того, что у них есть всё для победы. 0:1 — не такой разгромный счёт. Несколькими неделями ранее «Ювентус» сумел отыграться с 0:2, почему бы то же самое не сделать подопечным Гвардиолы?

— Как стоит себя вести «Тоттенхэму» в ответной встрече?

— Они могут себя чувствовать достаточно комфортно. Если им удастся забить хотя бы один мяч, то «горожанам» придётся ещё тяжелее. Говорят, что Гарри Кейн получил серьёзную травму и не сможет восстановиться за неделю, но у «Тоттенхэма» есть и другие качественные игроки, такие как Сон. В связи с этим мне кажется, что подопечные Маурисио Почеттино приедут в Манчестер с желанием забить.

— «Аякс» выглядел бесстрашным во встрече с «Ювентусом».

— Есть команды, которые всегда чувствуют определённую ответственность, особенно если речь идёт о клубах с богатой историей. «Барселона», «Бавария» и английские коллективы во встречах Лиги чемпионов играют на победу по умолчанию. На «Аякс» мало кто ставил до начала турнира. Тем не менее он способен претендовать на титул. Подопечные Эрика тен Хага играли без страха в глазах и давления извне, желая показать всё, на что они способны. Два года назад, тренируя «Манчестер Юнайтер», я ощутил это на себе. Тогда голландцы казались нам несколько наивными. Но за это время их уровень значительно вырос.

— Столкнётся ли «Ювентус» с внутренним давлением в ответной встрече?

— Перед туринцами будет стоять непростая задача, несмотря на то что на протяжении последних нескольких лет они не единожды демонстрировали, насколько сильнее выглядят дома. «Ювентус» наверняка будет держать в голове результат встречи с мадридским «Атлетико». Разумеется, 1:1 — совсем иной счёт, поэтому на второй матч с голландцами подопечные Массимилиано Аллегри выйдут с верой в то, что смогут пройти дальше.

— Матч в Манчестере оставил странные впечатления. Какое мнение о нём сложилось у вас?

— Я бы охарактеризовал его как встречу упущенных возможностей. «Барселона» показала себя с не самой лучшей стороны. Забив мяч в начале игры, они впоследствии могли не раз убить интригу в противостоянии, но не сделали этого. Да и «красные дьяволы» могли сыграть иначе.

— Что конкретно вас разочаровало в действиях каталонцев?

— Лионель Месси с партнёрами не были собой. Их пасы не были эффективными. Большую часть встречи они не могли создать по-настоящему опасные моменты. Единственное, что им удалось, — сохранить у себя мяч и сбить с толку соперника.

— Речь идёт о тактической ошибке?

— Мне кажется, отчасти за это ответственен полузащитник Скотт Мактоминей. Таких парней я называю бешеными псами в хорошем смысле этого слова. Он никого не боялся, давил всех и проделал огромный пласт работы. Именно он создал больше всего проблем каталонцам. В опорной зоне МЮ был действительно силён.

— Был ли Лионель Месси неактивен сам по себе или ему не дали проявить себя?

— Не могу сказать точно. Мне кажется, и то и другое. «Манчестер Юнайтед» был агрессивен в хорошем смысле этого слова по отношению к нему. А эпизод, в котором Крис Смоллинг врезался в аргентинца, ничего необычного из себя не представляет, такое случается. Англичанин — высокий парень с длинными руками, поэтом не думаю, что у него было намерение сфолить. Защитники должны были думать о нападающем «Барселоны» и делали это. С этой точки зрения к ним нет претензий.

— Как вы оцениваете работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в этом раунде?

— В матче «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» она исправила ошибку, допущенную судьёй на линии, хотя я сразу увидел, что там было взятие ворот. VAR хорошо себя зарекомендовала не только в Лиге чемпионов, но и во многих европейских чемпионатах. Она помогает принимать правильные решения. Тем не менее бывают эпизоды, которые даже не нужно просматривать дважды, чтобы понять, что там произошло, а система может дать сбой.

— Как в матче «Ливерпуль» — «Порту», в котором Мохаммед Салах нанёс тяжёлую травму полузащитнику Данилу?

— Да. Я хорошо знаю египтянина как человека, который не стал бы совершать такие действия намеренно. Он выходит на поле только для того, чтобы играть в футбол. Португальцу повезло, что он смог продолжить встречу, а Салаху — что VAR трактовал эпизод в его пользу. За этот фол он должен был получить красную карточку, что, в свою очередь, лишило бы его возможности сыграть в Португалии, а возможно, и в полуфинале.

— Можно ли говорить о том, что первые матчи были не столь феноменальны?

— Да, однако всё зависит от точки зрения. Если бы я был наставником одного из восьми коллективов, думал бы иначе. На этой стадии многие осторожничают, боясь совершить роковую ошибку и повлиять на результат. Это были прагматичные, выверенные с точки зрения тактики встречи, потому что все держали в уме ответные матчи. Если посмотреть на статистику, в общей сложности в створ ворот было нанесено 22 удара. При этом у «Манчестер Сити» не было ни одного, у «Ливерпуля» и «Аякса» по пять или шесть, «Ювентус» сумел реализовать свой единственный голевой момент. Предполагаю, что через неделю мы увидим другой футбол.

— Кто, по вашему мнению, является главным героем первых четвертьфинальных матчей?

— Я бы объединил лучшего футболиста и ключевой эпизод недели. Разумеется, речь идёт об Уго Льорисе и отражённом им пенальти. Криштиану Роналду привык забивать в Лиге чемпионов, и он своим шансом воспользовался, но не сотворил чего-то необычного. Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» не оставил у меня никаких ярких впечатлений. Во встрече «Аякс» — «Ювентус» мне в целом понравились голландцы. Поэтому мой выбор падёт на 11-метровый в ворота «Тоттенхэма». Болельщики всегда будут помнить этот момент и капитана, спасшего свою команду.