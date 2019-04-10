Месси против МЮ, возвращение Роналду и 23 года «Аякса» без побед дома: главные интриги матчей 1/4 финала ЛЧ

Во вторник в Амстердаме и Манчестере состоятся очередные четвертьфиналы плей-офф Лиги чемпионов. Лионель Месси попытается вновь огорчить «Манчестер Юнайтед» — в составе «Барселоны» он неизменно забивал этой команде в финалах турнира. А «Ювентус» сыграет против «Аякса», который в плей-офф дома уступал соперникам последние 23 года. В Амстердаме Криштиану Роналду в первый раз выйдет на поле после травмы.

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»

После того как «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от ПСЖ в домашнем матче, немногие поклонники англичан верили в положительный исход противостояния первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Однако подопечным Уле-Гуннара Сульшера в Париже удалось добиться выездной победы с необходимым счётом 3:1 благодаря спорному пенальти, который судья назначил в компенсированное время после просмотра повтора. Уже после этого успеха руководство клуба подписало полноценный контракт с Сульшером.

Между тем жребий вновь оказался не слишком благосклонен к «Манчестер Юнайтед», определив ему в соперники по четвертьфиналу «Барселону». Каталонцы по сумме двух матчей разгромили «Лион», а роль первой скрипки традиционно исполнил Лионель Месси. Аргентинец в текущем сезоне уже забил 43 мяча во всех турнирах (8 — в ЛЧ) и набрал в общей сложности 60 баллов за результативность (43 + 17).

При этом футболиста можно смело назвать злым гением «МЮ», ведь он забивал в обоих финалах ЛЧ с участием команд. В 2009-м оппоненты сразились за трофей в Риме, и «Барса» одержала победу — 2:0. Спустя два года пути соперников вновь пересеклись в решающем матче на «Уэмбли», но это не помешало каталонцам одержать вторую победу. Сине-гранатовые выиграли — 3:1, а один из мячей вновь записал на свой счёт Месси.

Примечательно, что, помимо него, участие в обоих финальных матчах из нынешнего состава сине-гранатовых принимали Жерар Пике и Серхио Бускетс. За «МЮ» в тех встречах играл нынешний помощник Сульшера Майкл Каррик. В 2011-м на поле также появился Антонио Валенсия, который, скорее всего, пропустит отчётную игру из-за травмы, а Крис Смоллинг все 90 минут провёл на скамейке запасных.

Нынешняя встреча станет 12-й в истории противостояния команд в еврокубках. В предыдущих 11 «Барса» одержала четыре победы при трёх поражениях, ещё четыре завершились вничью. Впервые же в финале турнира команды встретились в 1991-м. Тогда соперники оспаривали Кубок обладателей кубков, и победа досталась «МЮ» — 2:1.

Однако в последнее время английскому коллективу непросто даются сражения с испанскими командами. Достаточно вспомнить матчи 1/8 финала ЛЧ с «Севильей» в прошлом сезоне, по итогам которых «Манчестер» выбыл из турнира. Всего же в 15 последних матчах «Юнайтед» одержали над оппонентами из Испании лишь две победы, причём в шести ближайших — ни одной.

«Барселона» же, напротив, успешно противостоит командам из Англии. В последних 13 матчах каталонцы потерпели лишь одно поражение, а в прошлом розыгрыше турнира в первом раунде плей-офф выбили «Челси».

А в полуфинале ЛЧ-2011/12 сине-гранатовые лондонцам уступили, и те в итоге впервые в истории завоевали главный еврокубок.

Возвращаясь к нынешнему противостоянию: «МЮ» в первом матче не помогут сразу несколько футболистов — Эрик Бейи, Валенсия, Маттео Дармиан, Алексис Санчес. Также под вопросом участие в игре Маркуса Рашфорда и Андера Эрреры. Гостям же в Манчестере, скорее всего, не поможет Усман Дембеле.

Особенно обидно будет не выйти на поле Санчесу, ведь он с 2011-го по 2014-й защищал цвета «Барселоны». Зато в составе каталонцев полностью готов к игре Пике, который на заре карьеры предпринимал не слишком удачную попытку закрепиться в «МЮ».

Стоит отметить, что манкунианцы в последних трёх встречах АПЛ потерпели два поражения и опустились на шестое место в турнирной таблице, что может свидетельствовать о небольшом кризисе, тогда как «Барса» уверенно движется к очередному чемпионству.

«Аякс» — «Ювентус»

В другом матче игрового дня встретятся главная сенсация турнира «Аякс» и один из фаворитов — «Ювентус», уверенно движущийся к восьмому подряд титулу чемпиона Италии. При этом на предыдущей стадии обе команды сумели проявить характер. Голландцы после поражения в домашнем матче на выезде разгромили «Реал» и выбили из борьбы действующего обладателя трофея. Туринцы же не оставили камня на камне от «Атлетико» в ответной встрече благодаря хет-трику Криштану Роналду, тем самым сполна поквитавшись за поражение в Мадриде.

Пожалуй, главной интригой для итальянских болельщиков в преддверии матча на «Йохан Круифф Арене» являлось состояние здоровья португальца, который получил травму в матче квалификации Евро-2020 с Сербией. До последнего было непонятно, успеет ли футболист восстановиться к первой игре с «Аяксом». Но Массимилиано Аллегри после встречи с «Миланом» в воскресенье заявил, что лидер команды готов выйти на поле.

Теперь Роналду постарается записать на свой счёт новые голы в розыгрыше ЛЧ. На данный момент в его активе четыре мяча в семи играх, тогда как лидер гонки бомбардиров турнира — полузащитник «Аякса» Душан Тадич с девятью голами.

А защитники Мартин Касерес и Андреа Бардзальи «Юве» точно не помогут, как и Нассер Мазрауи — «Аяксу».

Участие в матче Роналду придаст особой пикантности и без того принципиальному противостоянию, ведь команды дважды в истории пересекались в финале главного еврокубка. В решающем матче КЕЧ-1973 победу с минимальным счётом одержал «Аякс». А в финале ЛЧ-1995/96 успех праздновал уже «Ювентус», который оказался сильнее в серии пенальти.

Однако в целом туринцы чаще побеждали амстердамцев. Последняя победа «Аякса» над итальянским соперником пришлась на 1/8 финала Кубка УЕФА сезона-1973/74. Тогда именно «Аякс» прошёл дальше по сумме двух матчей. С тех пор в плей-офф «Старая синьора» неизменно выбивала оппонента.

Изменение расклада сил на европейской арене в целом сильно сказалось на результатах «Аякса» в ЛЧ. В четвертьфинал турнира команда пробилась впервые за 16 лет. А до победы над «Реалом» коллектив не выигрывал в плей-офф главного еврокубка на протяжении семи лет. Дома же «Аякс» в последний раз брал верх в матчах ЛЧ на вылет 23 года назад. Последнюю домашнюю победу над соперником из Италии амстердамцы отпраздновали ещё в 2002-м. Тогда «Аякс» на групповом этапе ЛЧ оказался сильнее «Ромы» — 2:1.

«Ювентус» же лишь раз позволил выбить себя из еврокубков коллективу из Нидерландов и в последних шести матчах с представителями этой страны одержал четыре победы при двух ничьих.