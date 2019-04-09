Новый стадион «Тоттенхэма», неудачная серия Почеттино и слабые надежды «Порту»: чем интересны первые четвертьфиналы ЛЧ

Во вторник в Лондоне и Ливерпуле состоятся первые четвертьфиналы плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» на новом стадионе постарается взять верх над «Манчестер Сити». Наставник хозяев Маурисио Почеттино может впервые одержать победу над Хосепом Гвардиолой. А «Порту» предпримет очередную попытку переиграть «Ливерпуль» и сохранить шансы на выход в следующий раунд.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Противостояние «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», вероятно, станет одним из наиболее интересных в четвертьфинале Лиги чемпионов. В восьмёрку сильнейших самого престижного клубного турнира Европы пробились четыре команды из Англии, и две из них свёл жребий.

На аналогичной стадии ЛЧ в прошлом сезоне «Манчестер Сити» также встречался с соперником из национального чемпионата — «Ливерпулем», и тогда фаворит сенсационно потерпел два поражения со счётом 0:3 и 1:2.

И в целом в четырёх предыдущих дуэлях с командами из Англии в еврокубках «горожане» неизменно проигрывали и вылетали из турниров. Впрочем, на этот раз команда Хосепа Гвардиолы выглядит слишком грозно, чтобы всерьёз воспринимать статистику.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» уже выиграл Кубок лиги, в субботу вышел в финал Кубка Англии, а в АПЛ сражается за чемпионство с «Ливерпулем». Более того, команда одержала в национальном первенстве уже восемь побед подряд.

«Тоттенхэм» после двух побед над дортмундской «Боруссией» и первого за восемь лет выхода в четвертьфинал ЛЧ, напротив, переживает кризис: команда выиграла лишь раз за шесть туров чемпионата и на время лишилась места в медальной тройке.

Но во вторник лондонцы сыграют на новом домашнем стадионе, и это может придать им сил.

На прошлой неделе команда Маурисио Почеттино впервые сыграла на новой арене и забила два безответных мяча в ворота «Кристал Пэлас». Теперь же стадион примет первый матч Лиги чемпионов.

Если говорить о статистике, то пути команд впервые пересеклись в еврокубках, зато в национальном первенстве они встречались 156 раз, и здесь небольшое преимущество на стороне «Манчестера» (61 победа против 60 у оппонента), который выиграл три последних матча, в том числе в рамках первого круга текущего сезона АПЛ — 1:0.

Однако в национальных кубках «Тоттенхэм» девять раз выбивал соперника из борьбы в 14 противостояниях.

А в тренерском сражении Гвардиолы и Почеттино явное преимущество на стороне испанца. В 12 матчах он одержал восемь побед при четырёх ничьих. Специалисты не раз встречались ещё в каталонском дерби, когда Хосеп возглавлял «Барселону», а Маурисио — «Эспаньол».

Что касается потерь команд, то дисквалифицированных в составе соперников нет. Из-за травм «Тоттенхэму» точно не смогут помочь Эрик Дайер и Эрик Ламела, а «Манчестеру» — Александр Зинченко. А пропустивший два последних матча лучший бомбардир «Сити» Серхио Агуэро, скорее всего, вернётся в строй.

«Ливерпуль» — «Порту»

Пути «Ливерпуля» и «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов пересекаются второй год подряд. В 2018-м команды встретились в 1/8 финала, и мерсисайдцы на выезде отправили в ворота соперника пять безответных мячей. Нулевая ничья на «Энфилде» в ответной игре значения уже не имела. В результате подопечные Юргена Клоппа добрались до решающего матча, где уступили «Реалу».

На этот раз оппоненты сыграют на четвертьфинальной стадии. В первом раунде плей-офф «Ливерпуль» выбил «Баварию», а «Порту» — «Рому». Причём «драконы» после памятного разгрома потерпели в ЛЧ лишь одно поражение в девяти матчах (в первой встрече с «Ромой» на выезде — 1:2) и набрали 16 очков на групповом этапе.

Однако в целом статистика матчей португальского коллектива с «Ливерпулем» не внушает болельщикам оптимизма. В шести поединках «Порту» ни разу не обыграл соперника, добившись трёх ничьих и лишь дважды сумев поразить ворота соперника. Трижды пути команд пересекались в матчах на вылет, и неизменно дальше проходили мерсисайдцы.

Не слишком удачно складываются для «Порту» и сражения с другими английскими командами. Из 11 дуэлей в плей-офф еврокубков «драконы» оставили за собой лишь три, причём последний раз выбивали из ЛЧ коллектив из Англии ещё в 2004-м, когда команду возглавлял Жозе Моуринью. Тогда португальский гранд оказался сильнее «Манчестер Юнайтед», после чего неожиданно для многих выиграл турнир. В Англии же «Порту» проиграл пять из шести последних матчей при одном мирном исходе.

Что касается «Ливерпуля», то он восемь раз встречался с соперниками из Португалии в плей-офф еврокубков и в шести случаях проходил дальше. 13 лет назад в ранге действующего обладателя трофея красные умудрились проиграть «Бенфике» уже на стадии 1/8 финала.

На этот раз дружина Юргена Клоппа также считается фаворитом. Неприятным событием для наставника в преддверии первого матча на «Энфилде» стала дисквалификация основного левого защитника Эндрю Робертсона. Кроме того, из-за повреждений под вопросом оказалось участие в игре Джозефа Гомеса, Адама Лалланы и Жоржиньо Вейналдума. Впрочем, два последних, по словам немецкого специалиста, скорее всего, выйдут на поле.

«Порту» же в Англии из-за дисквалификаций не досчитается Эктора Эрреры и опытнейшего Пепе. Несмотря на это, 36-летний защитник перед матчем заявил о желании в четвёртый раз в карьере выиграть ЛЧ. Готов к решению серьёзных задач и другой ветеран команды — 37-летний Икер Касильяс, в активе которого также три победы в ЛЧ.