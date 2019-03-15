Черышев против своего клуба: в Швейцарии состоялась жеребьёвка последних раундов плей-офф ЛЧ и ЛЕ

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. В обоих турнирах борьбу за трофеи продолжают вести по восемь клубов. Во втором по значимости еврокубке «Валенсия» Дениса Черышева сыграет против «Вильярреала», которому принадлежат права на российского футболиста. RT вёл текстовую трансляцию.

AFP

© Fabrice COFFRINI