Черышев против своего клуба: в Швейцарии состоялась жеребьёвка последних раундов плей-офф ЛЧ и ЛЕ
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
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15 марта 2019
На этом жеребьёвка Лиги Европы завершилась. Нас ждут интересные четвертьфиналы 11 и 18 апреля, захватывающие полуфиналы 2 и 9 мая, а также неповторимый финал 29 мая. На этом RT завершает текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
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Номинальными хозяевами финала в Баку будут «Бенфика», «Айнтрахт», «Славия» или «Челси».
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«Бенфика»/«Айнтрахт» — «Славия»/«Челси».
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«Наполи»/«Арсенал» — «Вильярреал»/«Валенсия».
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А сейчас будут определены полуфиналисты.
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«Славия» — «Челси».
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«Бенфика» — «Айнтрахт».
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«Вильярреал» — «Валенсия». Денис Черышев сыграет против команды, которой принадлежит.
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«Наполи» — «Арсенал».
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Пьер ван Хойдон, выигрывавший Кубок УЕФА с «Фейеноордом», примет участие в жеребьёвке.
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