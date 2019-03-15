Черышев против своего клуба: в Швейцарии состоялась жеребьёвка последних раундов плей-офф ЛЧ и ЛЕ

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Владимир Зайвый
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. В обоих турнирах борьбу за трофеи продолжают вести по восемь клубов. Во втором по значимости еврокубке «Валенсия» Дениса Черышева сыграет против «Вильярреала», которому принадлежат права на российского футболиста. RT вёл текстовую трансляцию.
Черышев против своего клуба: в Швейцарии состоялась жеребьёвка последних раундов плей-офф ЛЧ и ЛЕ
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI
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  • 15 марта 2019

    На этом жеребьёвка Лиги Европы завершилась. Нас ждут интересные четвертьфиналы 11 и 18 апреля, захватывающие полуфиналы 2 и 9 мая, а также неповторимый финал 29 мая. На этом RT завершает текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

  • Номинальными хозяевами финала в Баку будут «Бенфика», «Айнтрахт», «Славия» или «Челси».

  • «Бенфика»/«Айнтрахт» — «Славия»/«Челси».

  • «Наполи»/«Арсенал» — «Вильярреал»/«Валенсия».

  • А сейчас будут определены полуфиналисты.

  • «Славия» — «Челси».

  • «Бенфика» — «Айнтрахт».

  • «Вильярреал» — «Валенсия». Денис Черышев сыграет против команды, которой принадлежит.

  • «Наполи» — «Арсенал».

  • Пьер ван Хойдон, выигрывавший Кубок УЕФА с «Фейеноордом», примет участие в жеребьёвке.

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