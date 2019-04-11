Автогол Шоу, разбитый нос Месси и 50-й матч Суареса: как «Барселона» впервые в истории обыграла МЮ на «Олд Траффорд»

«Барселона» с минимальным счётом взяла верх над «Манчестер Юнайтед» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Ранее клуб не одерживал побед на «Олд Траффорд». Автором единственного гола стал Люк Шоу, отправивший мяч в собственные ворота. Для Луиса Суареса этот матч стал 50-м на турнире. По ходу встречи Лионель Месси рассёк нос в борьбе за мяч, но отказался от медицинской помощи.

«Манчестер Юнайтед» по праву считается одним из главных ньюсмейкеров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В 1/8 финала подопечные Уле Гуннара Сульшера сенсационно обыграли одного из главных фаворитов турнира — «Пари Сен-Жермен», а ответный матч этого противостояния вошёл в историю. Лишь на четвёртой минуте компенсированного времени «красные дьяволы» вырвали путёвку в следующий раунд, а исход встречи решил пенальти, назначенный после использования системы VAR.

В следующем раунде МЮ ждал ещё более серьёзный противник в лице «Барселоны». В пользу испанцев говорило не только наличие в составе легендарного Лионеля Месси, но также и солидное преимущество по личным встречам. Коллективы восемь раз пересекались в Лиге чемпионов, но лишь раз успех сопутствовал англичанам. Произошло это в полуфинале турнира 2008 года. Стоит отметить, что впоследствии подопечные сэра Алекса Фергюсона выиграли главный трофей, обыграв «Челси» в Москве.

В свою очередь, каталонцы дважды побеждали своих соперников в главном матче турнира. Произошло это сначала в 2009-м, а затем в 2011 году. Встречи завершились с общим счётом 5:1 в пользу «Барселоны», а автором двух голов стал Месси. На данный момент Лионель является главным специалистам по английским клубам: на его счету 22 забитых мяча в ворота команд с Туманного Альбиона — больше, чем у кого бы то ни было.

Кроме того, первая встреча проходила на «Олд Траффорд», что также было на руку «Барселоне». По статистике, сине-гранатовые в 79% случаев проходили в следующий раунд, если первый матч играли на выезде. Начинать двухматчевую серию на «Камп Ноу» им было заметно сложнее (33% побед).

С первых минут коллектив из Испании завладел инициативой и показал, что не собирается повторять участь ПСЖ. «Барселона» большими силами перешла на чужую половину поля и принялась систематично растягивать оборону соперника. Это возымело эффект уже на 11-й минуте. Серхио Бускетс исполнил филигранную передачу в штрафную на Месси, который перевёл мяч на дальнюю штангу. Оказавшийся без опеки Луис Суарес мощно пробил головой, а мяч от бедра Люка Шоу залетел в ворота.

Таким образом уругваец отметил свой 50-й матч в карьере в Лиге чемпионов. Лишь четверо аргентинцев провели больше игр в рамках главного клубного турнира Старого Света. По 57 встреч на счету Паоло Монтеро и Макси Перейры, на две больше у Диего Година и Эдинсона Кавани.

Примечательно, что за последние два сезона соперники «Барселоны» шесть раз поражали собственные ворота. Чаще голкипера противостоящей команды огорчал лишь Месси, на счету которого 14 голов. Третье место занимает Усман Дембеле — четыре точных удара. Что касается «Манчестер Юнайтед», то он вышел в лидеры по количеству автоголов в матчах Лиги чемпионов. На данный момент их восемь.

Пропущенный гол немного пробудил хозяев. «Красные дьяволы» стали использовать высокий прессинг и не раз вынуждали ошибаться центральных защитников гостей. Бескомпромиссная борьба и постоянное давление привели не только к опасным моментам у ворот каталонцев, но и рассечению на носу Месси. Аргентинец получил удар в лицо от Криса Смоллинга, но после оказания помощи смог продолжить встречу.

Манкунианцы действовали самоотверженно, а к концу тайма и вовсе осмелели. Правда, это чуть было не стоило им второго пропущенного гола. Виктор Линделёф забросил мяч в собственную штрафную, а Филиппе Коутиньо мощно пробил низом после скидки Суареса. Ворота спас Давид де Хеа, парировавший удар ногой.

Начало второй половины встречи ознаменовалось слаженным хоровым пением в исполнении английских болельщиков. На протяжении первого тайма они молча наблюдали за происходящим на поле, после перерыва принялись гнать своих игроков вперёд. Это возымело эффект, пусть и кратковременный. «Манчестер Юнайтед» организовал опасную атаку, а завершал её самый активный футболист хозяев Маркус Рашфорд. Форвард подкараулил ошибку Марка-Андре тер Стегена на выходе, но пробил неточно.

«Барселона» среагировала на всплеск активности противника и засушила игру. Хозяева отчаянно продолжали прессинговать, но в решающие моменты грешили неточными пасами. Гости же действовали с оглядкой на оборону, уверенно контролировали ход встречи, но также успевали пощекотать нервы своим соперникам. Так, на 64-й минуте Суарес мог забить свой первый за четыре года мяч на выезде. Нельсон Семеду отдал разрезающую передачу в штрафную, но уругваец не попал в створ.

С каждой минутой «Манчестер Юнайтед» всё меньше контролировал мяч и практически не создавал опасных эпизодов у ворот «Барселоны». Последняя четверть часа встречи запомнилась разве что обилием жёстких нарушений — по жёлтой карточке получили вышедшие на замену Видаль и Лингард, а также Крис Смоллинг.

Матч завершился минимальной победой «Барселоны», которая впервые в своей истории обыграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Каталонцы почти в два раза превзошли своего соперника по проценту владения мячом (62:38) и количеству передач (780:401). При этом соотношение по количеству точных пасов составило 709 на 320.

Более чем за 90 минут манкунианцы так не разу и не попали по воротам соперника, что в последний раз случалось с ними 14 лет назад. В марте 2005 года «Манчестер Юнайтед» не смог потревожить голкипера «Милана» Диду и уступил в гостях с минимальным счётом.