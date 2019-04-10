Гол Сона, незабитый пенальти Агуэро и травма Кейна: как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ

«Тоттенхэм» с минимальным счётом обыграл «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча проходила на новом стадионе лондонцев, а единственный мяч забил Сон Хын Мин. В составе гостей же в самом начале игры пенальти не реализовал Серхио Агуэро. Впрочем, для подопечных Маурисио Почеттино ложкой дёгтя стала травма их лучшего бомбардира Гарри Кейна.

«Проклятие» Почеттино и новый стадион

Текущий сезон еврокубков складывается для Англии невероятно успешно. В четвертьфинал Лиги Европы и Лиги чемпионов пробились сразу шесть команд с Туманного Альбиона, чего не случалось с 1971-го. При этом четыре коллектива умудрились попасть в восьмёрку сильнейших ЛЧ.

В результате две из них, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», жребий определил в одну пару, причём коллективы в еврокубках прежде не встречались, хотя на внутренней арене провели между собой более 150 встреч.

Однако явным фаворитом противостояния был «Манчестер Сити», который нацелен не только на первую в истории победу в главном еврокубке, но и на победу во всех турнирах, в которых участвуют «горожане». В настоящий момент подопечные Хосепа Гвардиолы уже выиграли Кубок Лиги и пробились в финал Кубка Англии, а также сражаются за чемпионство с «Ливерпулем» в АПЛ.

Весомое преимущество над визави — Маурисио Почеттино — имел и Гвардиола. Тренеры не раз пересекались ещё в Испании, будучи наставниками «Эспаньола» и «Барселоны», и чаще всего эти матчи заканчивались для аргентинца неудачно. В 12 очных встречах он ни разу не переиграл оппонента при четырёх ничьих и восьми поражениях.

Ещё сильнее шансы «Тоттенхэма» на успех уменьшали результаты команды по весне. В последних шести матчах АПЛ лондонцы одержали лишь одну победу и сильно усложнили себе жизнь в национальном первенстве.

Однако весомым козырем для «шпор» стала дебютная игра в еврокубках на новом стадионе. Арену долго не могли ввести в строй, и последние сезоны «Тоттенхэм» был вынужден проводить на «Уэмбли», где принимал и соперников по ЛЧ. Но весной современную арену, наконец, открыли для посетителей, и хозяева намеревались дать фавориту бой при поддержке десятков тысяч собственных болельщиков.

Возвращение VAR и спасение Льориса

Считавшиеся фаворитами гости с первых минут забрали мяч под свой контроль и уже на десятой минуте заработали пенальти. Причём в данной ситуации вновь не обошлось без помощи VAR. Рахим Стерлинг сместился с левого фланга в центр и пробил, а мяч от Дэнни Роуза ушёл на угловой.

Судья из Нидерландов Бьорн Куйперс поначалу не думал указывать на «точку», но моментально получил подсказку от помощников. В результате после просмотра повтора арбитр назначил пенальти — на видео заметно, что снаряд действительно попал в руку Роузу.

К счастью для хозяев, судьба в исторический для них день оказалась к «Тоттенхэму» благосклонна, и Уго Льорис взял бесхитростный удар вернувшегося в строй Серхио Агуэро на удобной высоте. Чемпион мира отразил уже третий одиннадцатиметровый в текущем сезоне во всех турнирах.

Этот эпизод несколько охладил пыл гостей, и в дальнейшем они владели мячом не так активно. В целом было заметно, что «горожане» не собираются рисковать в выездном матче. С оглядкой на собственные ворота действовали и подопечные Почеттино, которые понимали, что любая ошибка может стоить смертельной контратаки от одной из самых сильных команд планеты.

Тем не менее «шпоры» пытались прессинговать соперника на чужой половине поля и сразу же возвращать себе мяч. Порой эти попытки получались удачными. Особенно терялся под давлением вратарь Эдерсон, который несколько раз действовал не слишком уверенно.

А, пожалуй, самый опасный момент в составе хозяев упустил Гарри Кейн в середине первого тайма. «Тоттенхэм» провёл стремительную атаку по левому флангу, Николас Отаменди упустил Деле Алли, и в результате форвард сборной Англии получил мяч прямо в штрафной, имея хорошую возможность для удара. Однако Эдерсон в данной ситуации сыграл выше всяких похвал и отразил снаряд в сторону после выстрела Кейна в дальний угол.

Игра на ничью и точный удар Сона

Второй тайм команды начали активно и даже обменялись опасными подходами. У «Манчестер Сити» Стерлинг пробил в дальний угол — Льорис спокойно нейтрализовал угрозу. У «Тоттенхэма» Сон опасно закручивал мяч в створ из-за пределов штрафной — снаряд прошёл чуть мимо.

А спустя несколько минут произошло событие, которое, казалось, полностью должно было убить атакующий потенциал хозяев. Травму получил Кейн, который и без того пропустил много времени из-за повреждения лодыжки. Кейн «сломался» в попытке перехватить мяч у Фабиана Делфа на бровке. Оппонент случайно наступил ему на ногу, уже выполнив передачу на партнёра.

Гарри сразу же схватился за больную лодыжку и показал, что продолжать игру не может. Вместо него Почеттино пришлось выпускать на поле Лукаса Моуру.

Произошедшее действительно негативно сказалось на активности команд. Соперники будто заранее согласились на ничью и стали действовать ещё более осторожно. В какие-то моменты «Сити» удавалось на несколько минут запереть оппонента в штрафной, но лондонцы спокойно и без паники оборонялись, подгоняемые собственными болельщиками.

Матч по логике должен был закончиться без забитых мячей, но за десять минут до конца всё решил случай, который вновь оказался на стороне «Тоттенхэма». Сон, который за пару мгновений до того корчился на газоне от боли, ворвался в штрафную с правого фланга на линии офсайда и получил классную разрезающую передачу от Кристиана Эриксена.

Но обработать мяч на такой скорости было непросто, и кореец едва не упустил его за боковую. Тем не менее ему удалось сохранить снаряд. Далее Сон легко обыграл Делфа и послал мяч под опорную ногу Эдерсону — 1:0. На стадионе началось форменное безумие.

У «Манчестер Сити» на то, чтобы спастись, оставалось около десяти минут плюс добавленное время, но Гвардиола медлил с заменами. Даже оставшихся в запасе Кевина Де Брёйна и Лероя Зане он бросил в бой, когда уже было слишком поздно.

Финальный свисток Куйперса возвестил об исторической победе «Тоттенхэма» на новом стадионе. Однако праздновать успех лондонцам рано, ведь через неделю в Манчестере команду ждёт совсем другая игра.

Пока же «Сити» стали авторами не самого приятного достижения: потерпели пятое поражение в пятом матче с английскими командами в еврокубках.