«Арбитр Гёзюбююк играет за соперников»: почему в Нидерландах дисквалифицировали Слуцкого

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Нидерландов за резкие высказывания в адрес судьи Сердара Гёзюбююка после матча с ПСВ. Также специалист получил условное отстранение ещё на одну встречу. Такое решение, по информации СМИ, принял по итогам разбирательства Королевский футбольный союз Нидерландов. Ранее россиянин раскритиковал арбитра и заявил, что тот является «огромной проблемой» для его команды.

«Он слишком высокомерный и эгоистичный, считает себя богом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий пропустит ближайший матч команды в элитном дивизионе чемпионата Нидерландов с «Утрехтом». Такое решение принял Королевский футбольный союз Нидерландов, изучив историю конфликта российского специалиста с судьёй Сердаром Гёзюбююком. Официальной информации по этому поводу пока нет, но в СМИ уже объявили о суровом вердикте федерации.

Сообщается, что дисквалификация тренера продлится два матча, но на второй встрече наказание будет условным.

Эмоциональная речь Слуцкого прозвучала после матча с ПСВ. Подопечные российского специалиста достойно смотрелись на фоне лидера чемпионата Нидерландов — они трижды выходили вперёд, но в итоге довольствовались ничьей. Дважды команда из Эйндховена сравнивала счёт благодаря пенальти, назначенным Гёзюбююком, причём один из них произошёл уже в компенсированное время, когда «Витесс» играл в меньшинстве из-за красной карточки Майкелу ван дер Верффу.

После упущенной победы Слуцкий сразу же вышел к представителям СМИ и подверг критике Гёзюбююка, назвав его худшим арбитром и обвинив в самодовольстве.

«Арбитр не использовал VAR. Мне кажется, всё дело в личной неприязни. В третий раз подряд он допускает ту же самую ошибку. Ни в одном матче я не думаю о работе рефери, здесь они работают на высшем уровне, на уровне Лиги чемпионов. Арбитры очень открыты, дружелюбны, улыбаются, шутят и жмут руки. Гёзюбююк же никогда не жмёт руку, никогда не здоровается и не прощается. Он ни разу не ответил мне на вопрос, почему не использовался видеоповтор. Он слишком высокомерный и эгоистичный. Гёзюбююк считает себя богом, на которого пришли посмотреть 21 тыс. болельщиков. Но это не его матч. Он должен быть официантом, который находится рядом с игрой. Он только арбитр, а главными действующими лицами являются футболисты. За десять лет я не видел никого, кто вёл бы себя так же. Гёзюбююк никогда не объясняет свои решения. Для меня он абсолютно худший арбитр в мире», — заявил Слуцкий в интервью FOX Sports.

💬 | Leonid Slutskiy noemt Serdar Gözübüyük 'de slechtste scheidsrechter van de wereld'.



"Hij denkt dat hij God is."#vitpsvhttps://t.co/zmDUhpmGCWpic.twitter.com/C64oGJ0anA — FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 апреля 2019 г.

Даже когда у российского тренера улеглись эмоции, он продолжил выражать недовольство работой Гёзюбююка. Слуцкий рассказал, что уже просил Королевский союз футбола Нидерландов не допускать его до обслуживания матчей «Витесса» из-за предыдущих скандалов.

«Тяжело играть против 12 игроков. Обычно Гёзюбююк играет за наших соперников. Этот судья — очень серьёзная проблема для нас. Он допускает ключевые ошибки в третьем матче подряд против нас. Он думает, что никогда не ошибается, но он всегда ошибается не в нашу пользу. Мы разочарованы. Мы были очень близки к победе. Я очень горжусь командой. У нас был большой шанс победить, мы бились с судьёй, который играл против нас. Я очень зол, потому что это не в первый раз. Это третий раз за сезон. И мы вежливо просили Королевский союз футбола Нидерландов не использовать этого судью в наших матчах, потому что, возможно, ему не нравлюсь я или не нравится ещё кто-то в нашей команде», — отметил тренер в разговоре с NOS.

«Слуцкий зашёл слишком далеко»

В других комментариях Слуцкий продолжал демонстрировать своё негативное отношение к арбитру, но при этом дал понять, что не хочет враждовать с ним вечно и готов обсудить спорные моменты.

«После матча у меня к нему были определённые вопросы. Они были и после матча с АЗ. Если есть возможность использовать VAR, нужно использовать, к этому привыкли болельщики, игроки, судьи. Иногда я понимаю решение судьи, иногда нет. Мне не нужно ничего объяснять, но если решение влияет на итоговый результат, я хочу понимать. После первой игры его язык тела говорил: «Закрой свой рот, я не хочу с тобой говорить». Иногда это гораздо очевиднее, чем речь. У меня по-прежнему есть вопросы к Гёзюбююку, ничего не изменилось. Никто не объяснил мне решения. Я уважаю судей, это тяжёлая работа. Возможно, в следующий раз нам стоит выпить вместе чашку чая или кофе», — сказал наставник «Витесса».

Сам Гёзюбююк не согласился с критикой Слуцкого и заявил, что российский тренер переступил черту в своих высказываниях.

«Очень удивлён заявлениями тренера после игры. Он упомянул такие вещи, которые заставили меня задуматься: а на том ли матче я работал? Я не разговаривал со Слуцким. То, что я не жму руки, — это чушь. Перед матчем я общался с комментаторами и протянул руку помощнику тренера «Витесса». Думаю, что Слуцкий зашёл слишком далеко. Остальное зависит от федерации. Я услышал совершенно неправильные вещи. Тренер говорит, что я ему ничего не объяснял, но его помощник пришёл ко мне сразу после игры. Я сказал, что не буду обсуждать ничего на поле», — цитирует нидерландского арбитра Voetbal Primeur.

Интересно, что через два дня после матча «Витесса» и ПСВ Гёзюбююк не получил назначения на следующий тур чемпионата Нидерландов. Команда Слуцкого в следующий раз сыграет с «Утрехтом», с которым ведёт борьбу за попадание в еврокубковый плей-офф.