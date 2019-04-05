Поражение на юридическом поле: Der Spiegel получил право на публикацию компромата на Роналду

Немецкое издание Der Spiegel в суде получило право вновь опубликовать материалы двухлетней давности об уклонении Криштиану Роналду от уплаты налогов. Ранее они были удалены по требованию юридической компании, представляющей интересы спортсмена, которая обвинила журналистов в нарушении права на частную жизнь. После того, как адвокаты футболиста отозвали иск, еженедельник разместил расследование о португальце в бесплатном доступе.

«Можем предъявить материалы своим читателям»

В преддверии решающих матчей Лиги чемпионов Криштиану Роналду столкнулся с целым рядом проблем. Сначала он получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сербией, которая не позволит ему сыграть в первой четвертьфинальной встрече ЛЧ с «Аяксом», а затем потерпел поражение в суде.

Речь идёт о разбирательствах вокруг материала немецкого еженедельника Der Spiegel, в котором португалец был обвинён в уклонении от уплаты налогов. Расследование увидело свет в конце 2016-го, и представители португальца сразу же подали в суд на издание, обвинив журналистов в нарушении права на частную жизнь. Сделала это испанская юридическая компания «Senn Ferrero», клиентом которой длительное время являлся спортсмен. Сам он в суд не обращался.

В феврале 2017-го им удалось добиться локального успеха — Гамбургский областной суд принудил Der Spiegel удалить соответствующий материал из всеобщего доступа, пока не завершится расследование. Причём в случае нарушения изданию грозил штраф в размере до 250 тысяч евро.

Der Spiegel обжаловало решение, и осенью слушания были перенесены в Высший региональный суд Гамбурга.

Спор длился более двух лет и завершился в пользу еженедельника, поскольку представители Роналду решили отозвать свою жалобу.

После решения суда Der Spiegel разместило в бесплатном доступе те самые материалы.

«После более чем двухлетнего судебного процесса Der Spiegel может предъявить своим читателям материалы, раскрывающие один из крупнейших налоговых скандалов в истории футбола», — говорится в заявлении издания.

Расследование века

Само масштабное расследование стало плодом работы журналистов 12 изданий, в том числе Der Spiegel, которые объединились в консорциум Football Leaks. В нём рассказывалось, что Роналду скрыл налогов на сумму около 150 миллионов евро благодаря офшорным счетам в Швейцарии и на Британских Виргинских островах.

Помимо Роналду «героями» материала стали известный тренер Жозе Моуринью, а также такие звёзды футбола как Месут Озил, Радамель Фалькао, Пепе, Рикарду Карвалью и Хамес Родригес. Всех, кроме немца, объединял один и тот же агент — одиозный Жорже Мендеш.

Якобы, схема ухода от налогов была полностью разработана этим функционером. Впрочем, в компании агента Gestifute ещё до публикации материала назвали содержащуюся в нём информацию не соответствующей действительности.

В «Реале» также опровергли итоги расследования Football Leaks и отметили, что Роналду всегда выполнял все налоговые обязательства.

«Учитывая информацию, опубликованную в последние дни, и принимая во внимание доказательства, предоставленные испанской налоговой службой, которые подтверждают, что наш футболист Криштиану Роналду выполняет все налоговые обязательства, ФК «Реал» Мадрид призывает к предельному уважению по отношению к игроку. Его поведение является образцовым на протяжении всего времени пребывания в нашем клубе», — говорилось в заявлении на официальном сайте «Реала».

Так или иначе, материалами заинтересовались в налоговых органах Испании, где практически сразу после их обнародования начали расследование по делу португальца.

В результате уже летом 2017-го прокуратура обвинила Роналду в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов. Правда, речь шла не о 150 миллионах евро, как говорилось в материале немецкого еженедельника, а о 14,5 млн евро в период с 2011-го по 2014-й. Отмечалось, что Криштиану создал «бизнес-структуру», чтобы скрыть налоги от рекламной деятельности.

Уже спустя год во время чемпионата мира по футболу в России спортсмен пошёл на сделку со следствием и согласился на два года условного заключения и штраф в размере 18,8 млн евро. В январе 2019-го он был приговорён к 23 месяцам условного заключения.

Косвенно была признана вина и других фигурантов расследования. Так, Моуринью, которого Der Spiegel обвинил в сокрытии налогов на сумму около 12 миллионов евро, в Испании приговорили к году условного заключения и штрафу размером в два миллиона. Тренер, как и его бывший подопечный, скрывал доходы от имиджевых прав. Два миллиона евро испанский суд вынудил заплатить и Озила.

Обвинение в насилии

Уклонение от уплаты налогов является далеко не единственным, которое журналисты Der Spiegel выдвинули в адрес Роналду. В 2017-м на страницах немецкого еженедельника появилась информация о том, что Криштиану в 2009-м изнасиловал 20-летнюю американку, а после заплатил ей $375 тыс. за молчание. Спустя год стало известной имя «жертвы» футболиста — ей оказалась модель Кэтрин Майорга.

Также по теме «Противоречит всем моим убеждениям»: футболист Роналду отрицает обвинения в изнасиловании американской модели Португальский футболист Криштиану Роналду назвал «желанием нажиться на его имени» обвинения в изнасиловании со стороны бывшей...

Сам Роналду все обвинения в свой адрес отрицает.

«Изнасилование — гнусное преступление, которое противоречит всем моим убеждениям. Чтобы не порочить своё имя, я отказываюсь давать СМИ повод спекулировать на слухах, которые придумали лица, желающие нажиться на моём имени», — писал Криштиану в Twitter.

Майорга утверждает, что решилась рассказать об изнасиловании, поскольку её вдохновило движение #MeToo. 34-летняя Майорга сообщила журналистам, что именитый спортсмен изнасиловал её в 2009-м во время вечеринки в Лас-Вегасе.

По словам девушки, сразу после этого она написала заявление в полицию, но затем стороны пришли к внесудебному соглашению, и Майорга получила за своё молчание $375 тыс.

Позже один из адвокатов модели Лесли Стовалл заявил, что его клиентка после инцидента страдает депрессией, а также злоупотребляет алкоголем. Юристы девушки потребовали, чтобы Роналду в течение 20 дней выплатил Майорге $200 тыс. в качестве компенсации морального ущерба, но он делать это отказался.

Адвокат Криштиану Питер Кристиансен в ответ заявил, что документы с признанием футболиста в изнасиловании сфабрикованы.

«Документы, которые якобы содержат заявления Роналду и которые были воспроизведены в прессе, сфабрикованы. Эти документы были украдены, а перед публикацией их очень сильно исказили. Роналду выражает полную уверенность в том, что истина восторжествует», — цитирует адвоката AFP.