Роналду проиграл суд немецкой газете
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Об этом сообщает сайт издания.
Роналду подал в суд на Der Spiegel, обвинив издание в посягательствах на частную жизнь. Издание в опубликовало серию материалов об использованных португальцем способах уклонения от уплаты налогов.
22 января Провинциальный суд Мадрида признал Роналду виновным в нарушении налогового законодательства Испании, что впоследствии вынудило его адвокатов, опасавшихся проиграть дело, отозвать иск против Der Spiegel.
Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» рассказали о характере травмы Роналду.