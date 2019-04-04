Роналду проиграл суд немецкой газете

Португальский форвард туринского «Ювенстуса» Криштиану Роналду проиграл суд немецкому изданию Der Spiegel.

Об этом сообщает сайт издания.

Роналду подал в суд на Der Spiegel, обвинив издание в посягательствах на частную жизнь. Издание в опубликовало серию материалов об использованных португальцем способах уклонения от уплаты налогов.

22 января Провинциальный суд Мадрида признал Роналду виновным в нарушении налогового законодательства Испании, что впоследствии вынудило его адвокатов, опасавшихся проиграть дело, отозвать иск против Der Spiegel.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» рассказали о характере травмы Роналду.