«Я могу вести свою обычную жизнь»: у второго за полтора года главного тренера «Севильи» диагностирован рак

У главного тренера испанской «Севильи» Хоакина Капарроса диагностирована хроническая лейкемия. Об этом сообщил сам специалист после матча 31-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом». Несмотря на серьёзный диагноз, он не намерен покидать свой пост, так как его состояние не предполагает немедленного прохождения интенсивной терапии. Слова поддержки наставнику выразили известные футболисты, а также представители «Барселоны», «Шальке 04» и других команд. В конце 2017 года рак был выявлен у наставника «Севильи» Эдуардо Бериссо.

Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос заявил, что у него диагностирован рак крови. Об этом 63-летний специалист объявил после матча 31-го тура испанской Ла Лиги с «Вальядолидом».

«Я бы хотел прояснить несколько моментов и ответить на ряд вопросов. Все знают, что в моих жилах бурлит красная кровь. Но теперь у неё возникла борьба с белыми клетками. Мне сказали, что у меня хроническая лейкемия», — признался Капаррос.

На протяжении последних нескольких дней в Испании ходили слухи, что у наставника возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он в скором времени может покинуть свой пост. Однако, несмотря на всю серьёзность положения, Хоакин поспешил заверить всех, что болезнь не скажется на его профессиональной деятельности.

«Заболевание было диагностировано на ранней стадии, и я могу продолжить вести свою обычную жизнь. Мне не нужно проходить никакого специализированного лечения, поэтому прошу всех сохранять спокойствие. Мне бы хотелось и дальше наслаждаться своей работой во всех смыслах этого слова. И сейчас я посвящаю ей больше времени, чем когда-либо», — добавил тренер.

Также по теме «Склоняю голову перед её решимостью»: у 18-летней японской пловчихи Икее диагностирована лейкемия Шестикратная победительница Азиатских игр японская пловчиха Рикако Икее сообщила, что у неё диагностирована лейкемия. Болезнь была...

Хроническая форма рака крови действительно представляет собой меньшую опасность, чем острая лейкемия. Он может развиваться на протяжении многих лет без симптомов, мешающих полноценному функционированию организма, и не требует немедленной терапии или другого серьёзного медицинского вмешательства.

По словам президента «Севильи» Хосе Кастро, врачи, наблюдающие за состоянием здоровья Капарроса, дают обнадёживающие прогнозы. Кроме того, он отметил положительный настрой тренера, что расценивается его окружением как хороший знак.

По сообщению испанских СМИ, лейкемия была диагностирована у специалиста ещё в феврале нынешнего года во время прохождения медицинского обследования. Однако он предпочёл держать свой диагноз в тайне. О реальном положении дел знали лишь его близкие, а также некоторые представители клуба.

Новость о болезни Капарроса вызвала мгновенную реакцию в футбольном мире. Болельщики, коллеги по цеху и игроки адресовали наставнику слова поддержки. Многие из них не только пожелали ему скорейшего выздоровления, но и восхитились мужеством Хоакина, принявшего решение не бросать своих подопечных в важный для них период.

«Терпения вам и сил, которыми вы всегда отличались», — написал на своей странице в Twitter полузащитник команды Хесус Навас.

Защитник «Атлетико Бильбао» Микель Сан-Хосе также выразил уверенность в том, что тренер сумеет одержать верх над недугом.

«Вы не просто дадите бой болезни, но и выиграете эту битву вместе со всеми нами — теми, кто будет поддерживать вас. Весь футбольный мир и все красно-белые болельщики желают вам самого лучшего», — заявил футболист.

Интересно, что одними из первых на новость откликнулись в «Бетисе», принципиальном сопернике «Севильи» на внутренней арене.

«Мы посылаем всю силу Хоакину Капарросу для того, чтобы преодолеть болезнь. Держитесь», — говорится в сообщении ещё одной севильской команды.

Также по теме «Мы всегда с тобой»: КХЛ поддержала болеющего раком хоккеиста У защитника «Сибири» Самвела Мнацяна диагностирован рак. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Он отметил, что Мнацян в...

Кроме того, специалиста поддержали представители «Барселоны» и «Шальке 04», нападающий сборной Испании Виктор Мачин, Хорватский футбольный союз (HNS) и его глава — бывший нападающий андалузцев Давор Шукер и другие.

По несчастливому стечению обстоятельств, Капаррос стал вторым тренером «Севильи» за последние полтора года, у которого было диагностировано серьёзное заболевание. В конце ноября 2017 года стало известно, что наставник команды Эдуардо Бериссо, занимавший пост всего несколько месяцев, болен раком предстательной железы.

Аргентинцу удалось справиться с недугом, однако уже в декабре он был отстранён от занимаемой должности в связи с неудовлетворительными результатами команды. Тогда Кастро подчёркивал, что специалист всегда сможет рассчитывать на помощь своего бывшего коллектива.

Капаррос возглавлял «Севилью» с 2000 по 2005 год. С его именем связано триумфальное возвращение команды из второго по силе дивизиона испанского футбола — Сегунды — в Примеру в сезоне-2000/01.

Наставник вновь присоединился к андалузцам в марте нынешнего года. На тренерском мостике он сменил Пабло Мачина, уволенного после вылета команды из Лиги Европы. В настоящее время команда занимает пятое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.