У главного тренера «Севильи» Капарроса диагностирован рак крови

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Главный тренер испанского футбольного клуба «Севильи» Хоакина Капарроса рассказал о своих проблемах со здоровьем.
У главного тренера «Севильи» Капарроса диагностирован рак крови
  • Reuters

По словам 63-летнего специалиста, которые передаёт пресс-служба клуба, у него диагностировали хронический лейкоз.

Он отметил, что намерен продолжить работу с командой, и не хочет больше говорить на тему своего здоровья.

Капаррос возглавил «Севилью» в марте 2019 года. Под его руководством команда провела четыре матчах, в которых одержала три победы и потерпела одно поражение. Андалусский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 49 очков.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали возможный срок дисквалификации Диего Косты за оскорбление арбитра.

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