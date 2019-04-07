У главного тренера «Севильи» Капарроса диагностирован рак крови

Главный тренер испанского футбольного клуба «Севильи» Хоакина Капарроса рассказал о своих проблемах со здоровьем.

По словам 63-летнего специалиста, которые передаёт пресс-служба клуба, у него диагностировали хронический лейкоз.

Он отметил, что намерен продолжить работу с командой, и не хочет больше говорить на тему своего здоровья.

Капаррос возглавил «Севилью» в марте 2019 года. Под его руководством команда провела четыре матчах, в которых одержала три победы и потерпела одно поражение. Андалусский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 49 очков.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали возможный срок дисквалификации Диего Косты за оскорбление арбитра.