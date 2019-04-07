Проклятие Симеоне, разгром в Мюнхене и 50-й мяч Салаха в АПЛ: главные события в европейском футболе

«Атлетико» уступил «Барселоне» в матче чемпионата Испании, а Диего Симеоне вновь не сумел одержать победу на «Камп Ноу». «Бавария» отправила пять безответных мячей в ворота дортмундской «Боруссии» в центральном матче Бундеслиги. А Мохамед Салах забил 50-й мяч в АПЛ. RT рассказывает о главных футбольных событиях пятницы и субботы.

50-й мяч Салаха в АПЛ и очередной гол «Ливерпуля» из офсайда

В пятницу сражающийся за чемпионство «Ливерпуль» на выезде не без труда обыграл скромный «Саутгемптон». Фаворит пропустил уже на девятой минуте, но сумел одержать волевую победу — 3:1.

Обратить внимание стоит на два момента. Во-первых, первый мяч гости забили после положения вне игры у Мохамеда Салаха, который принял активное участие в результативной атаке. Однако судья на линии нарушения не заметил. Это ошибка рефери в пользу «Ливерпуля» стала далеко не первой в текущем сезоне АПЛ. Журналисты подсчитали, что целых 15 очков мерсисайдцы набрали благодаря помаркам арбитров.

Так или иначе в концовке Салах прервал восьмиматчевую безголевую серию и принёс команде победу. Примечательно, что данный мяч стал для египтянина юбилейным 50-м в АПЛ. На то, чтобы добиться подобного достижения, у нападающего ушло 69 матчей. Лишь два игрока в истории сумели достичь этой отметки быстрее — Алан Ширер (66 игр) и Руд ван Нистелрой (68). При этом результат Салаха лучший среди футболистов «Ливерпуля».

Финал для «Манчестер Сити»

Конкурент «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити» на этих выходных в АПЛ не играл, зато встретился с «Брайтоном» на полупустом «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии. В результате фаворит спокойно открыл счёт уже на четвёртой минуте — Габриэл Жезус замкнул прострел с правого фланга.

Завладев минимальным преимуществом, подопечные Хосепа Гвардиолы спокойно довели дело до победы, приложив для этого минимум усилий. «Брайтон» же единственный шанс отыграться упустил в начале второго тайма, когда Эмерик Лапорт вынес мяч с «ленточки» после подачи углового.

Таким образом «Манчестер Сити» впервые за шесть лет вышел в финал Кубка Англии. Теперь «горожане» постараются завоевать трофей впервые с 2011-го. В решающем матче команда встретится с победителем противостояния «Уотфорд» — «Вулверхэмптон».

Два гола «Барселоны» в концовке и победный рекорд Месси

А в Примере интрига в борьбе за чемпионство фактически умерла, поскольку идущий вторым «Атлетико» в ключевом матче на выезде уступил «Барселоне». При этом в случае победы мадридцев их отставание от лидера могло сократиться до пяти очков.

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Однако хозяева не собирались возрождать «золотую» гонку собственными руками и с первых же минут пошли вперёд. А в середине первого тайма гости к тому же остались в меньшинстве после того, как Диего Коста что-то высказал арбитру на повышенных тонах.

Вдесятером подопечные Диего Симеоне окончательно закрылись в собственной штрафной, уповая лишь на редкие контратаки и стандарты.

Эта тактика приносила свои плоды и вплоть до последних минут на табло продолжали гореть «нули». И когда поклонники «Атлетико» поверили в то, что их любимцы по крайней мере не проиграют, «Барса» забила дважды за две минуты.

Сначала Луис Суарес из-за пределов штрафной нанёс неберущийся удар в дальний угол с рикошетом от штанги, а затем Лионель Месси забил 33-й мяч в текущем сезоне Примеры. Таким образом каталонцы одержали победу и увеличили отрыв от «Атлетико» до 11 очков.

Месси попутно побил рекорд Икера Касильяса по количеству побед в Примере. В активе аргентинца теперь значится 335 выигранных поединков, и свой результат он будет только улучшать.

Симеоне же вновь не сумел преодолеть «проклятие «Ноу Камп». В качестве наставника «Атлетико» аргентинский специалист не может выиграть на этом стадионе уже восемь лет.

Дубль Бензема и волевая победа «Реала»

Между тем «Реал» добился очередной непростой победы после возвращения в команду Зинедина Зидана. Мадридцы на «Сантьяго Бернабеу» принимали скромный «Эйбар» и после первого тайма уступали с минимальным счётом. При этом тренер оставил в запасе Тони Крооса и Каземиро, а Серхио Рамос вовсе не попал в заявку, как и восстанавливающийся от травмы Тибо Куртуа.

От неприятностей сливочных снова спас Карим Бензема, который в последнее время буквально ведёт коллектив за собой. На этот раз французу удалось оформить дубль, причём оба своих мяча опытный форвард забил головой, а вырвать победу «Реалу» удалось лишь за десять минут до финального свистка.

Статистка Бензема в последних матчах по-хорошему поражает. В семи встречах Примеры он записал на свой счёт семь мячей и три результативные передачи. Голы Карима на этом отрезке принесли мадридцам в общей сложности семь очков.

Характер «Ювентуса» и пятый гол джокера

В Италии «Ювентус» одержал очередную тяжелейшую победу без Криштиану Роналду в составе. На этот раз туринцы дома противостояли грозному «Милану» и едва не досчитались очков. После первого тайма хозяева вовсе уступали — подопечных Дженнаро Гаттузо перед самым перерывом вывел вперёд Кшиштоф Пёнтек, забивший 21-й мяч в текущем розыгрыше чемпионата страны.

Однако по истечении часа игры Паубло Дибала реализовал пенальти, который сам же и заработал. А за пять минут до конца встречи три очка лидеру принёс точный удар Мойзе Кина. В отсутствие Роналду 19-летний форвард превратился в настоящего джокера команды. В последних пяти матчах национального первенства на его счету пять мячей, и во всех этих встречах Криштиану участия как раз не принимал.

Причём в матче с «Миланом» Кин появился на поле лишь по ходу второго тайма, заменив Дибалу, но снова успел отличиться. Красно-чёрные же потерпели третье поражение в последних четырёх играх Серии А и могут лишиться места в топ-4 турнирной таблицы в случае победы «Аталанты» над «Интером» в воскресенье.

Унижение «Боруссии» и 200-й мяч Левандовски в Бундеслиге

Если в Италии судьба чемпионства практически решена, то в Германии отчаянную борьбу за титул ведут «Бавария» и дортмундская «Боруссия». До недавнего времени команды делили лидерство с одинаковым количеством очков, но в прошлом туре мюнхенцы допустили осечку и пропустили соперника вперёд.

Однако уже в субботу подопечные Нико Ковача получили возможность поставить дортмундцев на место в домашнем очном матче. Встречу без преувеличения ждала вся Германия, а на «Альянц-Арене» высадился внушительный десант из более чем десяти тысяч болельщиков гостей.

В результате они стали свидетелями унизительного поражения своих любимцев. «Бавария» с первых минут завладела подавляющим преимуществом и принялась создавать опасные моменты у ворот «Боруссии». Как итог — уже в первом тайме дортмундцы пропустили четыре безответных мяча. А если бы не сейвы Романа Бюрки, счёт мог быть совсем неприличным.

Отличиться удалось и возглавляющему гонку бомбардиров Роберту Левандовски. Мало того данный гол стал для него юбилейным 200-м в Бундеслиге. Особенно символично, что забил его поляк в ворота бывшей команды.

Во втором тайме мюнхенцы несколько сбавили темп, но в концовке матча всё же отличились в пятый раз — третью сотню мячей в чемпионате Германии открыл Левандовски. В нынешнем же сезоне Бундеслиги в его активе значится 21 точный удар. А «Бавария» впервые за долгое время возглавила турнирную таблицу национального первенства.

Осечки Головина и Черышева

Неудачным получился игровой день для обоих российских легионеров, выступающих в сильнейших европейских первенствах, — Александра Головина и Дениса Черышева. Первый в составе «Монако» едва не проиграл аутсайдеру Лиги 1 «Генгаму». Соперник открыл счёт в середине первого тайма и был очень близок к тому, чтобы набрать три важнейших очка, но на четвёртой добавленной минуте монегасков от поражения спас вышедший на замену Стеван Йоветич. Сам Головин провёл на поле все 90 минут.

Черышеву же повезло ещё меньше — его «Валенсия» на выезде уступила 19-й команде Примеры «Райо Вальекано». При этом Денис впервые за месяц попал в стартовый состав на матч чемпионата Испании и доиграл до финального свистка, но не сумел отметиться результативными действиями.

В первом тайме ещё при счёте 0:0 «Валенсия» заработала одиннадцатиметровый, но Даниэль Парехо не сумел его реализовать. Буквально в следующей атаке соперник наказал гостей за плохую реализацию и открыл счёт. А на 91-й минуте хозяева забили второй мяч и гарантировали себе важнейшую победу.