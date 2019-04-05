Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ

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«Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В начале игры Шейн Лонг вывел хозяев вперёд. Тем не менее подопечные Юргена Клоппа восстановили равенство ещё до конца перерыва благодаря голу Наби Кейта. На 80 минуте «Ливерпуль» повёл в счёте — Мохамед Салах забил мяч. А через шесть минут точку в матче поставил Джордан Хендерсон.

Таким образом «Ливерпуль» набрал 82 очка и поднялся на первое место в чемпионате Англии. «Саутгемптон» с 33 баллами находится на 16-м месте.

Ранее «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» в первом матче на новом стадионе.

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