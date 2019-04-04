«Наносит ущерб моему имиджу»: как ссора французских футболистов Ротена и Эвра переросла в судебное разбирательство

Бывший французский футболист Жером Ротен подал в суд на своего соотечественника Патриса Эвра из-за угроз в свой адрес. В начале марта Ротен раскритиковал бывшего партнёра по сборной Франции и «Монако» за слишком бурное празднование победы «Манчестер Юнайтед» над ПСЖ в Лиге чемпионов. В ответ Эвра записал видеообращение, в котором обвинил друга в предательстве и призвал не попадаться ему на глаза.

Экс-защитник сборной Франции Патрик Эвра, известный скандальными выходками, в скором времени может быть привлечён к ответу за своё поведение. Бывший партнёр футболиста по национальной команде и «Монако» Жером Ротен заявил, что подал иск в отношении Эвра в связи с поступившими от него угрозами.

«Патрис Эвра оскорблял меня и угрожал мне в видеоролике, размещённом в Instagram 8 марта. Он повторил свои слова в записи в Snapchat от 18 марта. Я немедленно поручил своему адвокату Сорину Маргулису подать на него жалобу», — написал бывший игрок на своей странице в Twitter.

Позднее бывший игрок ПСЖ отметил, что высказывания Эвра вредят его имиджу. По мнению Ротена, спортсмен такого уровня не имел права вести себя подобным образом в социальных сетях.

«Я являюсь публичной личностью, и его высказывания наносят ущерб моему имиджу. Узнав об этом, мои родители были шокированы. Они не могут представить, как такое могло произойти с их сыном, и их можно понять. Хочу, чтобы Патрис понял, что совершил ошибку, и рассчитываю на справедливость», — цитирует Ротена Le Parisien.

Жером также добавил, что на протяжении длительного времени они с Эвра поддерживали хорошие отношения, однако это не повлияет на его решение отстаивать свою правоту в суде.

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Конфликт между двумя спортсменами начался в марте нынешнего года. Защитник присутствовал в Париже на матче 1/8 финала Лиги чемпионов между двумя своими бывшими коллективами — ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Эвра был рад успеху подопечных Уле Гуннара Сульшера и поделился видеозаписью празднования со своими подписчиками в Instagram.

Ролик возмутил Ротена, обвинившего футболиста в неуважительном отношении к игрокам французской команды, в которой он сам выступал на заре своей карьеры.

«Он позволил себе снимать видео прямо на стадионе. В президентской ложе ПСЖ, куда его пригласил клуб. Перед фанатами парижской команды, акционерами. Хорошо, пусть празднует, радуется. Но он должен был делать это на улице или в раздевалке. Да, Эвра творил историю с «Манчестер Юнайтед», но это вопрос уважения, воспитания. Патрис, ты мой друг, но больше так не делай», — отметил Ротен в эфире телеканала RMC.

Защитник болезненно отреагировал на критику. Он записал ответ своему «другу», которого обвинил в предательстве, а также пригрозил расправой.

«Мы ели из одной тарелки, мы вместе играли! А теперь ты вот так плюёшь в меня? Хочешь развести шум вокруг моего имени? Ладно журналисты, но ты… Говоришь гадости и врёшь. Мне больно, но будь осторожен, мы с тобой ещё встретимся», — заявил Эвра.

Однако на этом оскорбления защитника не закончились. Комментируя победу «Манчестер Юнайтед», он назвал ПСЖ «командой четвёртого сорта» и предположил у его игроков наличие гомосексуальных наклонностей. Впоследствии, однако, спортсмен попытался оправдаться, обвинив французские СМИ в неправильной интерпретации его высказывания.

Тем не менее публичное раскаяние ему не помогло. Француза резко раскритиковало руководство клуба и местное сообщество по борьбе за права секс-меньшинств, которое также подало на футболиста жалобу. В начале апреля стало известно, что делом Эвра займётся прокуратура Парижа.

Защитник, в настоящее время являющийся свободным агентом, не раз оказывался в центре скандалов. Так, в ноябре 2017 года, выступая за марсельский «Олимпик», он ударил ногой по голове одного из болельщиков команды в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с португальской «Виторией Гимарайнш». В качестве наказания Эвра был отстранён на год от участия в еврокубках, а также должен был выплатить денежный штраф в размере €10 тыс. После инцидента клуб принял решение разорвать контракт с нарушителем дисциплины.

Во время чемпионата мира 2010 года Эвра стал одним из инициаторов бойкота, направленного против тренера сборной Франции Раймона Доменека. У специалиста возник конфликт с нападающим Николя Анелька, за которого вступились остальные футболисты. Как стало известно позже, зачинщиком в той ситуации выступил именно Патрис, носивший капитанскую повязку. За своё поведение он был отстранён от выступления за национальную команду на пять матчей.