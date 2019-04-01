«Опасаюсь встречаться с Иваном»: Кейру о конфликте с Новосельцевым, его странном звонке и об отношениях в семье мужа

Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру опасается своего мужа Ивана Новосельцева, однако не готова подавать на развод. Об этом спортсменка заявила в интервью RT. Напомним, что в середине февраля Кейру обвинила Новосельцева в махинациях с недвижимостью, принадлежащей обоим супругам. При этом муж ушёл из дома и не связывался с ней до последнего времени. Недавно футболист позвонил Катерине, предложив встретиться, однако такая инициатива вызвала у находящейся на шестом месяце беременности женщины беспокойство.

Экс-баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (до замужества — Кейру) обвиняет своего супруга, защитника «Ростова» Ивана Новосельцева в незаконном переоформлении совместно нажитого имущества. Девушка, находящаяся на шестом месяце беременности, утверждает, что футболист больше года назад переписал всю недвижимость на свою мать, при этом о данном факте она сама узнала случайно, обнаружив соответствующие письма на электронной почте. После этого игрок ушёл из дома и перестал поддерживать с женой связь, однако после нескольких публикаций в СМИ и активного обсуждения сложившейся ситуации в социальных сетях он якобы позвонил ей и предложил встретиться.

«Шокирована его поведением»

— Насколько тяжёлым было решение рассказать о непростой ситуации в вашей семье всей стране?

— Мы публичные люди, однако моя внутренняя жизнь с Иваном частично была закрыта от посторонних глаз. При этом, в отличие от многих других жён футболистов, все воспринимали меня как неотъемлемую часть жизни мужа. Так было всегда. Следовательно, любой мой поступок сразу же ассоциировался с Ваней. Порой это даже доставляло небольшой дискомфорт.

— С чем он связан?

— С тем, что я закончила спортивную карьеру, но ограничивала себя в действиях, ведь любой мой поступок мог бросить тень на его карьеру. Всегда стремилась создать ему комфортную обстановку во всём, чтобы люди правильно воспринимали его как личность и игрока. Никогда не выносила ничего негативного наружу... Конечно, решение было сложным. Пришлось перебороть себя, чтобы пойти на этот шаг. Но эта мера была вынужденной. Мне не стыдно говорить об этом. А ещё хочу сказать другим женщинам, чтобы они всегда помнили о том, что человек, который кажется надёжным, может оказаться на деле совершенно другим.

РИА Новости

© Валерий Мельников

— Вы дали несколько больших и весьма откровенных интервью, обращались к болельщикам через социальные сети. Последовала ли реакция от Ивана?

— Да. И это стало для меня большой неожиданностью. Звонок от него раздался ночью, после предыдущего интервью, и, честно признаться, я была шокирована тем, как повёл себя мой муж, и тем, как сложился разговор.

— Что он вам сказал?

— До сих пор не понимаю, чего он пытается добиться. Иван сказал мне: «Я звоню тебе как законный муж. Хочу обсудить ситуацию и поговорить». Напомню, до этого он не выходил на связь полтора месяца.

— Вы согласились на встречу?

— Сказала ему, что готова на неё только в присутствии третьих лиц. Конечно, я готова разговаривать, но в моём положении и учитывая тот факт, что Иван морально и физически отсутствовал в моей жизни и жизни нашего ребёнка столь длительный период, просто опасаюсь оставаться с ним наедине.

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— Договорились наконец увидеться?

— Он предложил принять его условия... Не совсем понимаю, почему человек, который предлагает обсудить нюансы происходящего, не готов встретиться с собственной беременной женой в комфортных для неё условиях. Я честно и открыто говорю, что опасаюсь этого и не доверяю ему.

— Другие темы в разговоре затрагивали?

— Он даже не спросил, как я себя чувствую. Сложилось ощущение, что позвонил только после того, как я заявила о том, что он не выходит на связь. Что дальше? После этой публикации начнёт интересоваться мои здоровьем? Это уже просто неактуально. За всё это время у него не было желания и мыслей узнать, как чувствует себя женщина, которая носит под сердцем его ребёнка. Всё это вызывает во мне возмущение.

— Он так и не пояснил вам, зачем хочет встретиться спустя столько времени?

— В том-то и дело, что нет. Я задавала этот вопрос неоднократно, но не получила ответа. При этом я попросила назвать хотя бы одну причину, по которой должна довериться ему и согласиться на его предложения, но он ответил, что не намерен пояснять мне это в телефонном разговоре. Просто поставил перед фактом, что я могу принять его условия или поступить иначе. И в конце добавил, что даёт мне шанс подумать.

— Что конкретно смутило вас в его предложении?

— Идут судебные разбирательства. Если бы человек действительно хотел что-то урегулировать, то он бы мог связаться даже не со мной, а с моим представителем. Иван в курсе, что мои интересы представляет Екатерина Гордон, и никто не мешал ему выйти на неё с такой инициативой. А уже потом приходить ко мне как к жене и обсуждать какие-то вещи по-семейному. Иван уже нарушил юридические нормы, и надо сделать всё по букве закона, чтобы я поверила в чистоту его намерений. Есть ощущение, что он просто пытается меня на что-то спровоцировать. Он общался со мной холодно, как робот. Естественно, я не доверяю ему.

— Учитывая новые обстоятельства и поведение Ивана, решения не подавать на развод не изменили?

— Я не подаю на развод, ещё раз акцентирую внимание на этом. Я ответственно относилась и отношусь к построению своей жизни и своей семьи, поэтому мой ребёнок будет рождён в законном браке. Малыш запланированный и долгожданный, почему он должен появляться на свет при таких обстоятельствах? Он ещё не родился, а на нём уже висит позор его отца. Как мама я не пойду на такие шаги.

— То есть ваши юридические претензии к мужу всё те же: незаконные действия с совместным имуществом?

— Всё верно. Имущественные вопросы.

«Надеюсь, «Ростов» обратит внимание на ситуацию»

— «Зенит», которому принадлежат права на вашего супруга, и «Ростов», где он играет на правах аренды, не предлагали свою помощь?

— Пока нет, но я всё же надеюсь, что как минимум «Ростов» обратит внимание на ситуацию. Этот клуб для меня не чужой. К тому же интересно, как там относятся к такому поведению игрока. Наблюдаю за главным тренером команды Валерием Карпиным — у него правильные семейные ценности, недавно родился ребёнок, много совместных фото с женой. А тут такая полярная история. А ведь Иван — это тоже лицо команды. Ну и не забывайте, что я ростовчанка и всегда очень трепетно относилась и отношусь к своему родному городу, делала всё, чтобы прославлять его на спортивной арене. Иван же из другого города, и здесь он только из-за личной выгоды.

— На данном этапе вы не контактируете с клубом?

— Нет, почему же. У меня очень хорошие отношения со многими сотрудниками, и, как я выяснила позже, Иван соврал в клубе о моём местоположении. Это было уже после сборов, после того, как я узнала о факте незаконного переоформления имущества. Они звали меня в гости, а он утверждал, что я в Москве, хотя уже давно прилетела в Ростов. Встаёт вопрос: зачем столько вранья, если ты уверен в своей правоте и невиновности?

— Вы по-прежнему в Ростове?

— Да, и учитывая тот факт, что город у нас небольшой, Иван мог бы найти возможность увидеть меня. Если бы его желание действительно было искренним.

— Матчи «Ростова» не посещали в этом году?

— Пока нет, но планирую. Вне зависимости от всей этой ситуации, это мой родной город, мой любимый клуб. Я болела за него и до знакомства с Иваном, буду болеть и дальше.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

— Футбольный мир очень тесен, получали ли отклики от других семей? Жён игроков клубов, где выступал ваш супруг?

— Все в шоке. Поначалу никто не верил, многие надеялись, что это ошибка и Иван одумается. Никто не понимает, как человек, который так относился ко мне, мог совершить такой поступок. Кстати, та квартира, что была незаконно переоформлена, куплена рядом с одной футбольной семьёй. Специально планировали, хотели быть соседями, вместе растить детей. Сейчас эти ребята честно признаются, что не готовы даже здороваться с Иваном, ведь если он так поступил с близким человеком, то и других может легко обмануть.

«Иван долго не знакомил меня с семьёй»

— Ваша защитница Екатерина Гордон в одном из интервью не стала исключать, что в действиях Ивана могли быть задействованы его агенты.

— И если это не так, то пусть они заявят об этом или же об обратном. Объяснят, что не имеют никакого отношения ко всей этой истории. Пока другая сторона молчит.

— Агенты Новосельцева не связывались с вами?

— Нет, и я не понимаю, почему они этого не сделали, ведь агенты играют очень важную роль в жизни профессионального спортсмена. С их же стороны вообще никакой реакции. А вот мне скрывать нечего. Я абсолютно честна и перед собой, и перед Иваном. Поэтому говорю обо всём открыто.

— Я правильно понимаю, что проблемы в семье начались именно после того, как вы узнали о вышеуказанных документах?

— Конечно, не бывает отношений без ссор. Но эта история вышла немного другой. Мы с Иваном выросли в разных семьях, у нас была разная модель воспитания и, очевидно, восприятия жизни.

— Поясните, что вы имеете в виду?

— Иван очень долго не знакомил меня со своей семьёй. Мне это было непонятно, ведь я никогда не отделяю себя от мамы, братьев... Они неотъемлемая часть моей жизни, поддержка и опора. Ваня аргументировал это тем, что был бы счастлив, если бы я и вовсе никогда не узнала его родителей. Говорил, что у него немного ненормальная семья, и уверял меня в том, что его собственная точно будет иной.

— Но вы всё же настояли на знакомстве?

— Со временем мы стали общаться. Я была уверена в том, что он действительно не допустит, чтобы в наших отношениях происходили подобные вещи. Но чем дальше, тем больше это стало проявляться. Я всегда с большим уважением относилась к его семье: всячески способствовала даже тому, чтобы и сам Иван больше внимания уделял своей семье, братьям, родителям.

— Иными словами, по-вашему, его поведение могло измениться под влиянием родственников?

— К сожалению, у Вани никогда не было дружной семьи, хотя он полностью обеспечивает всех родственников. Они не поддерживают друг друга, не интересуются делами. Частично это восполняли мои братья, к которым Иван всегда мог обратиться за советом. То есть моя семья стала его семьёй в полном понимании этого слова. Правда, сейчас и его родственники, очевидно, сплотились. Вокруг денег. Они хотят забрать всё у меня и моего ребёнка. На моей памяти это первый раз, когда семья Ивана делает что-то вместе.

— Зачем вы, учитывая всё вышесказанное, дали супругу право распоряжаться совместным имуществом?

— Потому что я безоговорочно ему доверяла. Да и он доверял мне. До последнего. Уже после того, как я узнала о документах и ждала Ивана со сборов, он постоянно звонил мне, советовался о нюансах контракта, делился своими мыслями и переживаниями.

Было неприятно, ведь я уже понимала, что он у меня за спиной совершил непонятные действия, но при этом пользуется моими советами, чувствами и поддержкой. А согласие было сделано просто для удобства: мы часто в разных городах, и для того, чтобы не тратить лишнее время на нотариусов, он попросил доверенность.

— Кстати, а где сейчас эти бумаги?

— Они до сих пор у Ивана. И, кстати, до последнего он уверял меня, что не пользовался ими...

— У вас есть какое-то объяснение тому, почему в российском футболе происходят такие вещи? Денис и Дарья Глушаковы делят имущество на всю страну, Дмитрия Тарасова бывшая супруга обвиняет в уклонении от выплаты алиментов, теперь и вы попадаете в неприятную ситуацию…

— Ситуации вроде бы и похожи, но на самом деле разные. И Денис, и Дмитрий изменяли своим жёнам (так, по крайней мере, утверждают девушки). Вспомните, Дарья сначала обвинила Дениса в неверности, а уже после стало известно, что он совершал неправомочные действия с совместными финансами.

В моей же ситуации всё как гром среди ясного неба. Муж не изменял, мы жили вместе, готовились к появлению совместного ребёнка, вели быт, а в итоге выясняется, что он врал мне в лицо и за моей спиной проводил незаконные действия. А после не дал никаких объяснений и просто сбежал.