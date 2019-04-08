Обидная ничья для Слуцкого, лотерея в украинском дерби, хет-трик за 22 минуты: события воскресенья в европейском футболе

«Витесс» Леонида Слуцкого в добавленное арбитром время упустил победу над лидером чемпионата Нидерландов ПСВ из-за спорного пенальти. Донецкий «Шахтёр» в серии одиннадцатиметровых обыграл киевское «Динамо» в четвертьфинале Кубка Украины. А нападающий немецкого «Хоффенхайма» Исак Бельфодиль оформил дубль за 22 минуты. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

Судья против Слуцкого

В чемпионате Нидерландов очередной яркий матч провёл «Витесс» Леонида Слуцкого. Команда российского специалиста принимала лидирующий ПСВ и едва не одержала победу. Хозяева поля трижды выходили вперёд, но всякий раз гости находили в себе силы отыграться. Причём два из трёх мячей эйндховенцы забили с пенальти. Последний одиннадцатиметровый фаворит заработал на 89-й минуте, когда защитник «Витесса» Майкел ван дер Верфф нарушил правила в своей штрафной ценой удаления. Слуцкий после матча заявил, что недоволен работой судьи Сердара Гёзюбююка.

«Он думает, что он бог и что 21 тыс. болельщиков приходят посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр. Футболисты — вот кто самые важные люди на поле. Он считает себя самым важным. Для меня это просто худший судья мира. Никогда никого хуже в своей жизни не видел», — добавил российский специалист.

💬 | Leonid Slutskiy noemt Serdar Gözübüyük 'de slechtste scheidsrechter van de wereld'.



"Hij denkt dat hij God is."#vitpsvhttps://t.co/zmDUhpmGCWpic.twitter.com/C64oGJ0anA — FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 апреля 2019 г.

Таким образом, подопечные Слуцкого продлили свою серию без побед в Эредивизи до пяти матчей, хотя на этом отрезке коллектив потерпел лишь одно поражение. Кроме того, арнемцы сильно помогли «Аяксу», который в преддверии встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов разгромил «Виллем II» — 4:1. Теперь амстердамцы делят лидерство с ПСВ, а на счету обеих команд значится по 71 очку.

Также необходимо отметить, что в матче с эйндховенцами все 90 минут провёл на поле защитник сборной России и «Витесса» Вячеслав Караваев.

Украинское дерби

Тем временем в Кубке Украины состоялось главное дерби страны — в Харькове сошлись «Шахтёр» и «Динамо». Примечательно, что жребий свёл принципиальных соперников уже на стадии четвертьфинала, и матч получился богатым на события. Киевлянам удалось быстро открыть счёт благодаря точному удару Дениса Гармаша из-за пределов штрафной. В первом тайме бело-голубые вообще владели преимуществом и вполне могли увеличить счёт.

А после перерыва всё изменилось: «Шахтёр» завладел инициативой и быстро сравнял счёт после грубейшей ошибки венгерского защитника «Динамо» Тамаша Кадара.

Украинское дерби редко обходится без удалений, не стал исключением и этот матч. Сначала всё тот же Гармаш прямо на глазах судьи ударил соперника головой и получил одну за другой две жёлтые карточки, а затем в составе «Шахтёра» был удалён Жуниор Мораес.

В результате судьба встречи решилась в серии пенальти, в которой удача улыбнулась команде из Донецка.

Невероятный камбэк

Невероятно интересным и насыщенным получился и полуфинальный матч Кубка Англии между «Уотфордом» и «Вулверхэмптоном».

Вторая встреча в рамках данной стадии вышла результативной — на двоих команды забили пять мячей, а судьба победителя противостояния определилась лишь в дополнительное время.

«Уотфорду» удалось оформить впечатляющий камбэк. После часа игры подопечные экс-наставника «Рубина» Хави Грасии уступали 0:2, но сумели проявить характер. За десять минут до конца основного времени Жерар Деулофеу сократил отставание до минимума, а уже в добавленные минуты «Уотфорд» заработал пенальти, который реализовал Трой Дини.

Закончилось же всё голом Деулофеу в ворота деморализованного соперника в самом конце первого экстра-тайма. Проявить характер в такой ситуации «Вулверхэмптону» не удалось, и «Уотфорд» впервые за 35 лет вышел в финал Кубка Англии, где встретится с «Манчестер Сити», который накануне с минимальным счётом обыграл «Брайтон».

Reuters

Первое поражение «Арсенала» за семь матчей

Текущий игровой день АПЛ включал в себя лишь один матч — «Эвертон» принимал сражающийся за медали «Арсенал». В результате хозяевам удалось открыть счёт уже на десятой минуте благодаря точному удару ветерана Фила Джагелки. «Арсенал» же так и не нашёл, что ответить, и в целом провёл крайне невзрачную встречу.

Данное поражение стало для лондонцев первым более чем за месяц. В последний раз подопечные Унаи Эмери проигрывали в начале марта «Манчестер Сити». В следующих шести матчах АПЛ команда одержала пять побед и один раз разошлась с соперником миром. «Эвертону» же «канониры» проиграли впервые за два с половиной года. Предыдущие четыре очные встречи остались за «Арсеналом».

Reuters

Болезнь тренера

Между тем в Испании после матча с «Вальядолидом» главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос признался, что недавно у него диагностировали онкологическое заболевание.

По словам 63-летнего тренера, несколько лет назад врачи поставили ему диагноз «лейкемия». Впрочем, оставлять работу он в ближайшее время не планирует.

«У меня хроническая лейкемия. Я могу жить обычной жизнью. Я хочу наслаждаться своей профессией... Благодарен клубу за то, что он позволяет мне продолжить свою работу», — сказал Капаррос.

При этом сама встреча закончилась тяжёлой победой команды испанского специалиста благодаря двум голам на последних минутах.

Reuters

Всего пару лет назад онкология была обнаружена у другого тренера «Севильи» — Эдуардо Бериццо. К счастью, специалисту удалось побороть заболевание, и в настоящий момент он возглавляет сборную Парагвая.

А вот экс-наставнику «Барселоны» Тито Виланове справиться с болезнью не удалось. Тренер скоропостижно скончался в 2014-м после операции, он страдал раком слюнных желёз.

Необычный хет-трик в Германии

Из других событий дня следует отметить хет-трик нападающего «Хоффенхайма» Исака Бельфодиля в матче Бундеслиги с «Аугсбургом» — первый в карьере 27-летнего футболиста. А всего подопечные Юлиана Нагельсмана отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Примечательно, что Исак огорчил соперника трижды уже после перерыва. На то, чтобы оформить хет-трик, у него у шло всего 22 минуты. Теперь на счету Бельфодиля значатся 13 мячей в текущем розыгрыше Бундеслиги, а в последних двух матчах национального первенства — все пять.

Главный промах выходных

А во Франции практически гарантировавший себе чемпионство ПСЖ неожиданно потерял очки в домашнем матче с середняком Лиги 1 «Страсбургом».

Парижане открыли счёт уже на 13-й минуте — команду вывел вперёд Эрик Шупо-Мотинг. Правда, сопернику быстро удалось отыграться, а Шупо-Мотинг в следующей атаке умудрился не попасть в створ буквально со считаных сантиметров. Эту неудачу вполне можно назвать промахом недели в европейском футболе.

«Страсбург» же свой момент реализовал в начале второго тайма. В результате ПСЖ удалось лишь спастись от поражения, причём Тило Керер сравнял счёт всего за восемь минут до финального свистка.

Шупо-Мотинг после матча извинился за ошибку и назвал её «настоящим позором».

«Я коснулся мяча, но он попал в штангу. Это настоящий позор для меня. Я думал, что мяч залетит в ворота после удара Нкунку самостоятельно. Я прошу прощения за это, но мы должны продолжать играть с высоко поднятой головой», — приводит слова футболиста Get French Football News со ссылкой на Canal+.