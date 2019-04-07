«Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

За «Эвертон» уже на 10-й минуте забил Фил Ягелка, таким образом ставший самым возрастным автором гола в нынешнем сезоне АПЛ. Центральный защитник поразил ворота канониров в возрасте 36 лет 233 дня.

«Арсенал» остался на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, с 63 очками в активе. «Эвертон» с 46 очками поднялся на девятое место.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии.