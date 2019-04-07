Слуцкий жёстко раскритиковал арбитра, назначившего два пенальти «Витессу» в матче с ПСВ

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Сердара Гёзюбююка, работавшего на матче его команды с ПСВ в рамках 29-го тура Эредивизи.
Слуцкий жёстко раскритиковал арбитра, назначившего два пенальти «Витессу» в матче с ПСВ
  • Reuters

«Он не смотрел этот момент, не использовал VAR. Правильно, зачем нам использовать VAR? Мне кажется, это что-то личное, потому что три раза подряд он совершает одинаковые ошибки», — приводит слова Слуцкого FOX Sports.

Он отметил, что ни в одном из уже сыгранных матчей он даже не задумывался о судействе, подчеркнув высокий уровень работы арбитров.

«Он думает, что он бог и что 21 тысяча болельщиков приходит посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр. Футболисты — вот кто самые важные люди на поле. Он считает себя самым важным. Для меня это просто худший судья мира. Никогда никого хуже в своей жизни не видел», — добавил российский специалист.

33-летний Гёзюбююк судит матчи Эредивизи с 2010 года. В его активе также работа на матчах Лиги наций, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также матчах квалификации чемпионатов мира — 2018.

Ранее сообщалось, что «Витесс» упустил победу в матче Эредивизи с ПСВ, пропустив мяч на 91-й минуте.

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