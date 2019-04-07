«Витесс» Слуцкого упустил победу в матче Эредивизи с ПСВ, пропустив мяч на 91-й минуте

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Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с ПСВ в матче 29-го тура голландской Эредивизи.
«Витесс» Слуцкого упустил победу в матче Эредивизи с ПСВ, пропустив мяч на 91-й минуте
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Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счётом 3:3.

«Витесс» трижды выходил вперёд в счёте благодаря голам Тулани Сереро, Мартина Эдегора и Тима Матавжа, забивших на 13-й, 59-й и 83-й минутах.

ПСВ ответил голами Ирвинга Лосано, забившего с пенальти на 41-й и 91-й минутах, а также Люка де Йонга, отличившегося на 70-й минуте.

Команда Слуцкого занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 43 очка. ПСВ находится на втором месте с 71 баллом.

Ранее сообщалось, что «Витесс» сыграл вничью с АЗ, проигрывая по ходу матча 0:2.

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