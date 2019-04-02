«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с АЗ, проигрывая по ходу матча 0:2
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Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счётом 2:2.
В составе АЗ отличились Рон Влар и Теун Коопмейнерс, забившие на 7-й и 44-й минутах.
«Витесс» ответил голами Матуша Беро и Томаса Бёйтинка на 48-й и 77-й минутах.
Команда Слуцкого занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 42 очка. АЗ находится на третьем месте с 51 баллом.
Ранее сообщалось, что «Витесс» сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в 27-м туре Эредивизи.