«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с АЗ, проигрывая по ходу матча 0:2

Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с АЗ в матче 28-го тура голландской Эредивизи.

Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счётом 2:2.

В составе АЗ отличились Рон Влар и Теун Коопмейнерс, забившие на 7-й и 44-й минутах.

«Витесс» ответил голами Матуша Беро и Томаса Бёйтинка на 48-й и 77-й минутах.

Команда Слуцкого занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 42 очка. АЗ находится на третьем месте с 51 баллом.

Ранее сообщалось, что «Витесс» сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в 27-м туре Эредивизи.