«Уотфорд» в добавленное время обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в финал Кубка Англии

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«Уотфорд» одержал волевую победу над «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу.
«Уотфорд» в добавленное время обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в финал Кубка Англии
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из графства Хартфордшир. 

В составе «Вулверхэмптона» отличились Мэтт Доэрти и Рауль Хименес, забившие на 36-й и 62-й минутах.

«Уотфорд» ответил голами Жерара Деулофеу (79') и Троя Дини (90+4'), тем самым переведя игру в добавленное время. Автором победного гола стал Деулофеу, поразивший ворота «Вулверхэмптона» на 104-й минуте.

Соперником «Уотфорда» в финале Кубка Англии станет «Манчестер Сити». Игра состоится 18 мая.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ.

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