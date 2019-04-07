«Уотфорд» в добавленное время обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в финал Кубка Англии
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из графства Хартфордшир.
В составе «Вулверхэмптона» отличились Мэтт Доэрти и Рауль Хименес, забившие на 36-й и 62-й минутах.
«Уотфорд» ответил голами Жерара Деулофеу (79') и Троя Дини (90+4'), тем самым переведя игру в добавленное время. Автором победного гола стал Деулофеу, поразивший ворота «Вулверхэмптона» на 104-й минуте.
Соперником «Уотфорда» в финале Кубка Англии станет «Манчестер Сити». Игра состоится 18 мая.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ.