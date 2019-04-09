Раскритикованный Слуцким арбитр не получил назначение на следующий тур Эредивизи

Футбольный арбитр Сердар Гёзюбююк, который ранее был подвергнут критике со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого за работу на матче 29-го тура голландской Эредивизи с ПСВ (3:3), не был назначен на следующий тур чемпионата.

РИА Новости

Список судей, которые обслужат игры 30-го тура, опубликовал Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB). Гёзюбююка в перечне не оказалось. После матча с ПСВ россиянин назвал Гёзюбююка «худшим арбитром мира». Негодование Слуцкого вызвало удаление футболиста «Витесса» Майкеля ван дер Верффа на 89-й минуте встречи, а также пенальти, назначенный в компенсированное время, благодаря которому ПСВ сравнял счёт в поединке. Ранее Слуцкий объяснил свою критику в адрес арбитра матча «Витесс» — ПСВ. ⚽️ | De aanstellingen voor komend weekend in de @eredivisie en @1e_Divisie: https://t.co/RsQ2Vjkt8M. pic.twitter.com/Jlb50FW2DR — KNVB (@KNVB) 9 апреля 2019 г.