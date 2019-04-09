Раскритикованный Слуцким арбитр не получил назначение на следующий тур Эредивизи
- РИА Новости
Список судей, которые обслужат игры 30-го тура, опубликовал Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB). Гёзюбююка в перечне не оказалось.
После матча с ПСВ россиянин назвал Гёзюбююка «худшим арбитром мира». Негодование Слуцкого вызвало удаление футболиста «Витесса» Майкеля ван дер Верффа на 89-й минуте встречи, а также пенальти, назначенный в компенсированное время, благодаря которому ПСВ сравнял счёт в поединке.
Ранее Слуцкий объяснил свою критику в адрес арбитра матча «Витесс» — ПСВ.
⚽️ | De aanstellingen voor komend weekend in de @eredivisie en @1e_Divisie: https://t.co/RsQ2Vjkt8M. pic.twitter.com/Jlb50FW2DR— KNVB (@KNVB) 9 апреля 2019 г.