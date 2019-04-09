Раскритикованный Слуцким арбитр не получил назначение на следующий тур Эредивизи

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Футбольный арбитр Сердар Гёзюбююк, который ранее был подвергнут критике со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого за работу на матче 29-го тура голландской Эредивизи с ПСВ (3:3), не был назначен на следующий тур чемпионата.
Раскритикованный Слуцким арбитр не получил назначение на следующий тур Эредивизи
  • РИА Новости

Список судей, которые обслужат игры 30-го тура, опубликовал Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB). Гёзюбююка в перечне не оказалось.

После матча с ПСВ россиянин назвал Гёзюбююка «худшим арбитром мира». Негодование Слуцкого вызвало удаление футболиста «Витесса» Майкеля ван дер Верффа на 89-й минуте встречи, а также пенальти, назначенный в компенсированное время, благодаря которому ПСВ сравнял счёт в поединке.

Ранее Слуцкий объяснил свою критику в адрес арбитра матча «Витесс» — ПСВ.

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